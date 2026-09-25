Definen estrategias para organización del Congreso Nacional e Internacional de Historia

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, sostuvo reuniones de trabajo con autoridades estadales y representantes de distintos sectores del estado Mérida, para avanzar en la conformación de los comités responsables de la organización del XVIII Congreso Nacional e Internacional de Historia, programado del 10 al 14 de diciembre de este año.

Prensa MPPC

Como parte de la agenda de trabajo, el ministro se reunió en la Casa de los Antiguos Gobernadores de la capital merideña con voceros del ámbito político, académico-histórico y cultural de la entidad. López estuvo acompañado por la directora del Gabinete de Cultura y secretaria de Cultura de la Gobernación, Vanessa Rodríguez, y el director de Economía, Richard Lobo.

Este encuentro permitió “reunir los aportes y las visiones desde cada uno de los actores que van a estar en la organización de este evento”, apuntó el titular de la cartera cultural, quien agregó que se abordarán como ejes del congreso la historia en las comunas, la organización económica de la vida, el trabajo del campo y las actividad en las fábricas. A estos temas se sumará el desarrollo de la historia militar en el país.

Subrayó López como objetivo vital de este evento convertirlo en un suceso “que se involucre con el pueblo”, al perfilarse como “la gran fiesta cultural del país, en esta hermosa ciudad de la historia, de la memoria y del patrimonio nacional”.

Coordinación con el gobierno estadal

El Ministro del Poder Popular para la Cultura también se reunió con el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, con el fin de articular acciones que permitan impulsar la cultura e identidad en la entidad andina, tomando en cuenta su legado histórico y sus tradiciones.

Acompañados por Vanessa Rodríguez y Richard Lobo, definieron las líneas de trabajo en materia cultural para los próximos meses rumbo al Congreso Nacional e Internacional de Historia.

López, además, se reunió con miembros del gabinete estadal de Cultura de Mérida, para revisar el trabajo desarrollado a través de las distintas plataformas y orientar las tareas que permitan fortalecer la promoción y preservación del patrimonio cultural e identitario del estado.

Como parte de su visita, el ministro recorrió la Casa de los Juguetes, dirigida por Mario Calderón, quien mostró la colección conformada por más de 4.000 objetos fabricados con distintos materiales y explicó el funcionamiento de los distintos juegos.