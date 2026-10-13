Más de 300 cultores desplegaron agenda artística en Monumento Natural Montaña de Sorte

Como parte del esfuerzo conjunto entre la gobernación del estado Yaracuy y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de su gabinete ministerial, se cumplió la acostumbrada agenda artística y cultural en los sectores Quibayo y Sorte del municipio Bruzual, que culminó con la celebración del Día de la Resistencia Indígena.

Texto y Fotos: Prensa Gabinete Ministerial Cultura-Yaracuy Este despliegue territorial, articulado de manera directa con el Instituto de la Cultura para el Estado Yaracuy (ICEY) y la Corporación Yaracuyana de Turismo (Coryatur), contó con la activación de más de 300 personas, entre creadores y cultores de diversas disciplinas tradicionales.

El desarrollo de las actividades estuvo encabezado por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; acompañada por el titular del Viceministerio de Asuntos Religiosos y Cultos, Edgar Arteaga; la secretaria de Gobierno, Lenyis Martínez, en representación del gobernador Leonardo Intoci; la Autoridad Única de Cultura de la entidad, Josué Rivas; y la presidenta de Coryatur, Sergia Pineda, quienes junto a delegaciones e invitados internacionales recorrieron el circuito para supervisar las pautas de masificación cultural y atención turística.

La programación inició con la danza sagrada de los pueblos indígenas a cargo de las etnias presentes, seguida por la representación de los Indios Coromotanos y Arañas, a cargo de la agrupación Danzas Santa Teresa.

Posteriormente, las autoridades nacionales y regionales procedieron al acto protocolar de ofrendas florales dedicadas a honrar la memoria de los ancestros originarios, acción coordinada en articulación con el Poder Popular organizado y la Federación Venezolana de Cultistas.

La jornada matutina completó su agenda en el sector Quibayo con el performance «María Lionza», interpretado por la actriz Karlys Arriechi, de la Compañía de Teatro Araguaney, que dio paso inmediato a la instalación del 5.° Encuentro Pluricultural, Multiétnico y Ancestral, concebido como un espacio para el intercambio de expresiones tradicionales comunitarias.

Más tarde, en el sector Sorte se llevó a cabo la II Edición de la Cátedra Gilberto Antolínez, donde escritores, poetas e investigadores de la entidad yaracuyana disertaron sobre los componentes históricos y antropológicos de la mitología nativa a través de sus trabajos literarios, abordados como herramientas técnico-científicas para la salvaguarda de nuestro patrimonio inmaterial.

Finalmente, en el circuito de los sectores Quibayo y Sorte se ofrecieron muestras artísticas simultáneas de teatro popular y expresiones comunitarias para escenificar la historia regional ante visitantes locales, nacionales e internacionales.

Con este despliegue de actividades, se reafirman las políticas orientadas a impulsar las manifestaciones artísticas y promover un turismo receptivo consciente y respetuoso del entorno natural de la montaña de Sorte.