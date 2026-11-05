Inician postulaciones para segunda edición del Festival de Cine Yaracuy Festicy 2026

En el estado Yaracuy se anunció la segunda edición del Festival de Cine Yaracuy (Festicy 2026), como parte del programa “Cine en Movimiento”, orientado a promover la difusión cinematográfica y el desarrollo audiovisual en la región.

Texto: VTV

Así lo dio a conocer en rueda de prensa la Gobernación de Yaracuy, a través del Instituto de Cultura del Estado Yaracuy (ICEY) y con respaldo del Gabinete Estadal de Cultura. En ese sentido, la autoridad única de Cultura de la entidad, Josué Rivas, destacó el carácter itinerante e inclusivo del festival a nivel regional y nacional.

Por su parte, el productor de esta edición, Emilio López, informó que las postulaciones estarán abiertas de manera gratuita del 4 al 25 de noviembre para realizadores venezolanos o extranjeros residentes en el país que cuenten con obras finalizadas entre los años 2024 y 2026.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 30 de noviembre, mientras que las bases de la convocatoria y la programación se encuentran disponibles a través de la cuenta de Instagram @festicioficisl.

El lanzamiento contó con la participación de representantes institucionales del área cultural y del ganador de la primera entrega del evento. Las actividades del festival se desarrollarán del tres al cinco de diciembre en el Cine Teatro Lido de Chivacoa y en el Cine Yaracuy de San Felipe.