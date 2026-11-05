Inician postulaciones para segunda edición del Festival de Cine Yaracuy Festicy 2026

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En el estado Yaracuy se anunció la segunda edición del Festival de Cine Yaracuy (Festicy 2026), como parte del programa “Cine en Movimiento”, orientado a promover la difusión cinematográfica y el desarrollo audiovisual en la región.

  

Texto: VTV

Así lo dio a conocer en rueda de prensa la Gobernación de Yaracuy, a través del Instituto de Cultura del Estado Yaracuy (ICEY) y con respaldo del Gabinete Estadal de Cultura. En ese sentido, la autoridad única de Cultura de la entidad, Josué Rivas, destacó el carácter itinerante e inclusivo del festival a nivel regional y nacional.

Por su parte, el productor de esta edición, Emilio López, informó que las postulaciones estarán abiertas de manera gratuita del 4 al 25 de noviembre para realizadores venezolanos o extranjeros residentes en el país que cuenten con obras finalizadas entre los años 2024 y 2026.

Los proyectos seleccionados se darán a conocer el 30 de noviembre, mientras que las bases de la convocatoria y la programación se encuentran disponibles a través de la cuenta de Instagram @festicioficisl.

El lanzamiento contó con la participación de representantes institucionales del área cultural y del ganador de la primera entrega del evento. Las actividades del festival se desarrollarán del tres al cinco de diciembre en el Cine Teatro Lido de Chivacoa y en el Cine Yaracuy de San Felipe.

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