Conmemoraron Día de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela

Un acto para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena se realizó este lunes en Plaza Venezuela, Caracas, en las adyacencias al monumento en honor a los pueblos originarios. En la actividad se efectuaron manifestaciones culturales y otras actuaciones para destacar la diversidad e identidad venezolana.

Texto y fotos: AVN

Más temprano, el Concejo Municipal realizó una sesión solemne. La alcaldesa Carmen Menéndez señaló que a 534 años de la invasión del Imperio Español, “decimos que nosotros seguimos en la resistencia, seguimos trabajando sin olvidar nuestra identidad y de dónde venimos”.

Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció a través de su canal de Telegram y recalcó el valor de las comunidades ancestrales. “En el Día de la Resistencia Indígena, honramos a nuestros ancestros, quienes defendieron con dignidad sus tierras, su cultura y su libertad frente a la invasión colonial española. Su lucha es memoria viva y su legado, orgullo de nuestra identidad venezolana”, expresó Rodríguez

El Día de la Resistencia Indígena fue declarado en octubre de 2002 mediante decreto del entonces Presidente Hugo Chávez. El objetivo fue sustituir la visión colonialista por un reconocimiento crítico y de reivindicación en la historia nacional.









