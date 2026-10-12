Conmemoraron Día de la Resistencia Indígena en Plaza Venezuela

 • 0 Comentarios

 

Un acto para conmemorar el Día de la Resistencia Indígena se realizó este lunes en Plaza Venezuela, Caracas, en las adyacencias al monumento en honor a los pueblos originarios. En la actividad se efectuaron manifestaciones culturales y otras actuaciones para destacar la diversidad e identidad venezolana.

Texto y fotos: AVN

Más temprano, el Concejo Municipal realizó una sesión solemne. La alcaldesa Carmen Menéndez señaló que a 534 años de la invasión del Imperio Español, “decimos que nosotros seguimos en la resistencia, seguimos trabajando sin olvidar nuestra identidad y de dónde venimos”.

Más temprano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se pronunció a través de su canal de Telegram y recalcó el valor de las comunidades ancestrales. “En el Día de la Resistencia Indígena, honramos a nuestros ancestros, quienes defendieron con dignidad sus tierras, su cultura y su libertad frente a la invasión colonial española. Su lucha es memoria viva y su legado, orgullo de nuestra identidad venezolana”, expresó Rodríguez

El Día de la Resistencia Indígena fue declarado en octubre de 2002 mediante decreto del entonces Presidente Hugo Chávez. El objetivo fue sustituir la visión colonialista por un reconocimiento crítico y de reivindicación en la historia nacional.





Maduro reivindica la historia viva del Día de la Resistencia Indígena

octubre 12, 2026

Libro “El Patio Guaiquerí” expone la resistencia de los pueblos originarios contra el colonialismo

octubre 4, 2026

Santa Cruz de Mapaurí: La raíz Pemón que florece en la Gran Sabana (+Fotos y Micros radiales)

abril 15, 2026

Raúl Tempo: "En Venezuela existen 56 idiomas indígenas; aprenderlos es reconectarnos con nuestra identidad y cosmovisión"

febrero 23, 2026

La Cultura estuvo presente en la movilización por el Día de la Resistencia Indígena

octubre 13, 2025

Presidente Maduro inauguró monumentos a los caciques Guaicaipuro y Urquía en el Día de la Resistencia Indígena

octubre 12, 2025

Pueblos indígenas y el movimiento afrovenezolano convocan a gran movilización el 12 de octubre

octubre 7, 2025

Kueka regresa a casa: La Gran Sabana proyecta su propia historia en la pantalla grande

agosto 31, 2025

Invitan a disfrutar de la gastronomía indígena en la Galería de Arte Nacional

agosto 21, 2025
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios