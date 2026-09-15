La Tribu de Barinas y Carlos Molina estarán presentes en festival internacional de percusión de Malasia

El talento musical de Venezuela se trasladará al sudeste asiático en las próximas semanas. Uno de los más destacados maestros venezolanos de percusión, Carlos Molina, junto a su prestigiosa agrupación “La Tribu de Barinas”, representarán al país en la octava edición del renombrado Festival Internacional de Percusión Hands (Kaleidoscope VIII — Infinite Beats), que se celebrará del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2026 en el Jeffrey Cheah Performing Arts Centre de Sunway City, Malasia.

Texto: Nota de prensa

El festival, organizado por el aclamado ensamble malasio Hands Percussion, es uno de los eventos rítmicos más importantes del continente asiático.

Para este año, la organización ha diseñado un despliegue multicultural que reúne a delegaciones de cinco naciones, posicionando a la propuesta venezolana como la gran embajadora de los ritmos latinoamericanos y caribeños en el cartel internacional.

El rugido de los tambores venezolanos en Asia

La participación de Carlos Molina y la Tribu de Barinas promete ser uno de los platos fuertes del evento, especialmente durante los conciertos principales programados del 2 al 4 de octubre. Su propuesta en escena fusionará la riqueza ancestral de la percusión afrovenezolana con elementos contemporáneos, ofreciendo al público asiático e internacional una muestra de la fuerza, el misticismo y la energía que caracterizan a los tambores de Venezuela.

“Es un honor y una responsabilidad enorme llevar nuestra identidad y el calor de nuestra tierra a un escenario tan exigente”, destacó Molina ante el compromiso de representar al país en tierras malasias. Además de los grandes conciertos de gala, la delegación venezolana dictará clases magistrales y talleres interactivos, promoviendo un intercambio cultural directo con músicos, estudiantes y aficionados de la región.

Una fiesta de ritmo global

Kaleidoscope VIII — Infinite Beats no solo ofrecerá conciertos de alto nivel en el auditorio principal, sino que transformará sus espacios en un epicentro cultural dinámico con círculos de tambores al aire libre, un mercado de artes y simposios de percusión. La presencia de Venezuela en esta vitrina global reafirma el impacto y el respeto del que gozan los músicos venezolanos en los circuitos de la música del mundo (world music).Las entradas y el cronograma completo de las presentaciones de la delegación venezolana ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial del festival en hands.com.my.