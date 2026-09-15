II Salón Nacional de Arte Elsa Morales es reprogramado para 2027

La Fundación Museos Nacionales (FMN) anunció la reprogramación oficial del II Salón Nacional de Arte Elsa Morales para 2027, una medida adoptada para resguardar el patrimonio cultural y garantizar instalaciones seguras tras los sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

Texto: Fundación Museos Nacionales

La institución explicó que la decisión responde a la necesidad de concluir los trabajos de rehabilitación técnica en las salas de exhibición clasificadas con etiqueta amarilla. Con este ajuste se busca brindar espacios óptimos tanto para los creadores como para el público visitante.

De acuerdo con el cronograma original, la recepción de propuestas estaba prevista desde el 6 de abril hasta el 12 de junio de 2026, mientras que la actividad central se desarrollaría entre julio y noviembre en la ciudad de Caracas.

En cuanto a la recepción de las obras, se indicó que el plazo de entrega de las propuestas artísticas se extiende formalmente hasta diciembre de este año. Este margen adicional permitirá que los artistas con procesos creativos en curso puedan culminar sus piezas.

Con respecto a la inauguración del Salón, la fundación expuso que la apertura y desarrollo de la programación se llevarán a cabo en el transcurso de 2027.

La FMN destacó que estas acciones persiguen asegurar una participación amplia, inclusiva y segura en esta cita de las artes plásticas. Asimismo, expresó su agradecimiento a la comunidad artística por la comprensión y solidaridad mostradas ante esta contingencia, al tiempo que ratificó su compromiso con la protección y el fomento del sector cultural del país.