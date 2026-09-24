Festival Escuela Artes Vivas impulsará la actividad creadora en más de mil comunas

Prensa MPPC (23/09/2026).- Este miércoles se inició en Caracas el proceso de inducción para los formadores del Festival Escuela Artes Vivas, iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) dirigida a fortalecer la formación artística, la participación comunitaria y la identidad cultural venezolana en más de 1.000 comunas.

La actividad, efectuada en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en La Rinconada, contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza; la directora del festival, Jericó Montilla, así como formadores y participantes, quienes destacaron la importancia de este proyecto como un espacio de encuentro, creación y formación desde los territorios.

Durante su intervención, el ministro López afirmó que existe una profunda necesidad de reencontrarse con las raíces culturales del país. “Hay en el espíritu nuestro, en el espíritu de la venezolanidad, una avidez por la venezolanidad misma. Estamos con mucha sed, con mucha hambre de esa venezolanidad que suena en la música, que se ve en la escena o en el cine, que se come y que se lee”, expresó.

En ese sentido, destacó que el Festival Escuela Artes Vivas va a las comunidades como “una forma de recuperar la cultura corazón adentro de la nación. Es ir al encuentro con el pueblo. La atención se está concentrando allí y forma parte de esta vuelta a las raíces”.

La máxima autoridad de Cultura subrayó que el evento representa una oportunidad para convocar y unir a las comunidades mediante la creación artística. “Este festival une. En medio de la individualidad, la gente empieza a observar, a hacerse preguntas y a conectar”.

Despliegue en 13 estados

La viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, explicó que se proyecta recorrer al menos 13 estados del país para llegar a más de mil comunas a través del Festival Escuela Artes Vivas, con una propuesta donde las comunidades sean las principales protagonistas.

Explicó que el evento no está dirigido únicamente a profesionales del arte, sino a todas las personas interesadas en aprender, acercarse a su identidad, conocer la historia local, promover el patrimonio y contribuir a su defensa.

Asimismo, Simoza explicó que el festival se desarrollará en varias etapas y se prevé que culmine en diciembre. El proceso contempla una etapa de formación, planificación y producción para el despliegue en distintas fases, seguida por el intercambio de experiencias y la presentación de los aprendizajes obtenidos en talleres y montajes comunitarios.

Herramientas para la organización

En el proceso de inducción, los formadores reciben herramientas para garantizar el éxito del festival. Para ello, conocen la estructura organizativa del evento, los criterios para estructurar equipos de trabajo a nivel local, los principios fundamentales para la producción de actividades culturales, entre otros aspectos.

La convocatoria es recibida con beneplácito en las regiones. Al respecto, la directora general del Gabinete de Cultura del estado Sucre, Omaira Gutiérrez, resaltó el impacto transformador de la iniciativa en los territorios. “Celebramos este espacio; nuestro pueblo es multiétnico y pluricultural, por lo que desde las regiones emergerán experiencias novedosas que visibilizarán al país plural que nos caracteriza”, afirmó.