‎Cuatro referentes de la cultura venezolana son reconocidos con el Doctorado Nobilis Causa 2026 del Movimiento Cultural Sur

El Movimiento Cultural Sur (MCSur) otorgó el Doctorado Nobilis Causa (DNC) 2026 a 34 personalidades de la cultura provenientes de once países de América y Europa. Entre las figuras reconocidas destacan cuatro venezolanos: Luis Britto García, Tony González, Luisa Martínez Campos y Jesús Trejo.

Texto: Prensa MPPC

‎El acto central de titulación y entrega de diplomas se realizará el próximo 7 de noviembre de 2026. Este reconocimiento honra las trayectorias sobresalientes en áreas como literatura, periodismo, artes visuales, cine, música, gestión cultural, defensa de los derechos humanos y preservación de la memoria histórica. Los galardonados provienen de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, República Dominicana y Venezuela.

‎El jurado internacional, integrado por Kris González (Bolivia/Venezuela), Beatriz Aldaco (México), Antonio Ruiz Pascual (España) y Karel Leyva (Cuba), estuvo a cargo de evaluar las postulaciones y seleccionar a las personalidades homenajeadas.

‎Venezolanos distinguidos

‎El grupo de galardonados venezolanos destaca por su aporte al pensamiento crítico, la gestión cultural y el fomento de la inclusión social a través del arte:

El ensayista y escritor Luis Britto García, referente fundamental del pensamiento antihegemónico en América Latina.

El músico Tony González, impulsor de las artes en el oriente del país desde el centro cultural Adobe Crudo.

La poeta Luisa Martínez Campos, creadora de las fundaciones Casa Macuro y Casa Andrés Mata para la formación literaria juvenil.

El promotor Jesús Trejo, vicepresidente de la Casa del ALBA Cultural en Barinas, reconocido por su permanente labor social en centros penitenciarios y sectores vulnerables.

Al respecto, Jesús Trejo destacó el valor de esta distinción en la labor de cultores y pensadores. “Me siento contento como ser humano y más comprometido indudablemente con el país en este momento crucial de nuestra patria, que necesita de tanta gente que pueda hacer un trabajo por los demás sin egos, sin mirar atrás, sino hacer el trabajo por la patria bolivariana. Creo que eso es lo más importante de recibir este reconocimiento”.

‎Asimismo destacó que “el arte cambia, el arte transforma. La poesía es una herramienta fundamental para hacer ese tipo de trabajo y es parte de la esencia de lo que hacemos allí en los centros penitenciarios”.

‎Como imagen oficial de esta edición fue seleccionado el Laberinto de I’itoi, conocido popularmente como “El hombre en el laberinto”, emblema sagrado de la nación Tohono O’odham y símbolo del camino que cada ser humano recorre hacia su propio centro.

‎Con esta edición del Doctorado Nobilis Causa, el Movimiento Cultural Sur reconoce la dedicación y el legado de hombres y mujeres que desde distintos territorios han contribuido a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y culturalmente diversa.