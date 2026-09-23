Ministerio de Cultura define estrategias de gestión territorial con sus gabinetes regionales

Para construir de forma conjunta una hoja de ruta que impulse la gestión en el territorio nacional, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, lideró un encuentro con los directores de los Gabinetes Estadales de Cultura en la Escuela Venezolana de Planificación, ubicada en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

Acompañado por las viceministras de Cultura, Gabriela Simoza, y de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, así como el director general del despacho de la cartera ministerial, Rahiam Graterol, López destacó la importancia de las alianzas institucionales y el trabajo articulado para la toma de decisiones, la reorganización y el fortalecimiento de los equipos del ministerio.

Asimismo, hizo referencia a la preservación del patrimonio (material e inmaterial) y al desarrollo de la cultura en el ámbito comunal como elementos fundamentales para el ejercicio de la soberanía en este ámbito. Bajo esta visión, enfatizó la necesidad del trabajo conjunto entre el sector cultural, educativo y comunal, con el objetivo de llevar la educación, la creación y la expresión artística a los distintos territorios del país.

Al respecto, la viceministra Simoza resaltó la pertinencia de la planificación de agendas y la ejecución de “una gestión que se acerque a la gente y se siembre en el corazón de las comunas”. En ese sentido, hizo referencia al Festival de Artes Vivas, que se desarrollará en varias regiones del país para garantizar que se consolide la organización político-cultural en las comunidades.

“Es un espacio de encuentro y formación que permite la organización del quehacer cultural en los territorios”, indicó Simoza.

Añadió que este festival será una instancia de formación sobre producción, comunicación, economía circular y herramientas para el desarrollo de la gestión cultural.

Por su parte, la viceministra Rosario Soto destacó el compromiso de impulsar el trabajo colectivo para preservar el patrimonio documental del país en todas sus expresiones, por lo que valoró el intercambio con los gabinetes estadales para afrontar ese desafío. «Tenemos la oportunidad de hacer y construir, y no la podemos dejar perder», dijo.

Entretanto, el director general del despacho ministerial, Rahiam Graterol, invitó a los gabinetes a trabajar conjuntamente en la generación de indicadores de gestión cultural para desarrollar estrategias y cumplir objetivos. Asimismo, manifestó el compromiso de fortalecer la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida, encargada de exaltar las manifestaciones culturales nacionales de raíz tradicional.

El espacio fue propicio para la reflexión, el intercambio de ideas y el planteamiento de propuestas por parte de los directores de gabinetes.