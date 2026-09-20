El cuatro es proclamado Embajador Cultural de Venezuela en el mundo

Al ritmo del instrumento que representa la identidad sonora de la nación, se celebró el nombramiento del cuatro como Embajador Cultural de la Marca País Venezuela, con el objetivo de proyectar su importancia simbólica ante el mundo. El emotivo acto se llevó a cabo en el monumento Flor de Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López; la presidenta del Instituto Marca País Venezuela, Andreína Tarazón; el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes; y los viceministros de Cultura Audiovisual, Miqueas Figueroa; de Cultura, Gabriela Simoza; y de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, entre otras autoridades de la entidad.

En su intervención, el titular de la cartera cultural resaltó la trascendencia del cuatro como símbolo representativo de la venezolanidad, dentro y fuera del territorio nacional.

«El cuatro como representante y como embajador es un vehículo de comunicación. Cuando un embajador está en otro país se comunica, establece puentes de diálogo, de encuentro. La figura del embajador y de la embajadora es reencontrarnos en nuestra humanidad, independientemente de nuestro origen nacional, étnico, cultural, de nuestras creencias. Que el cuatro lo sea es muy representativo, porque el cuatro es Venezuela, el cambur pintón suena a Venezuela», expresó.

Asimismo, rindió un reconocimiento a los luthiers venezolanos por su labor de «convertir el cedro en identidad, hacer que suene la madera con las cuerdas, con las clavijas, con el corazón, con la sangre, con la cultura y con la tradición».

López rememoró el regreso del Libertador Simón Bolívar a Venezuela en 1827 y destacó el espíritu festivo y resiliente del pueblo. «El venezolano lo recibió con cuatro, con tambora, con maracas, con arpa, y esa es la forma como nosotros nos celebramos y nos encontramos. El cuatro nos representa a todas y todos», enfatizó.

Por su parte, el gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, celebró que la ciudad de Barquisimeto, reconocida como cuna de grandes intérpretes y maestros luthiers, haya sido elegida como sede para este importante reconocimiento.

«Hoy nos une aquí un instrumento que

lleva la historia en sus maderas. El cuatro venezolano de raíces españolas, dicen algunos, heredero de aquellas guitarras renacentistas. Lo adaptamos durante la colonia hasta transformarlo en el gran símbolo de nuestra nación. Es el testimonio vivo del mestizaje en nuestra tierra, convirtiéndose en sinónimo absoluto de identidad y sentido de pertenencia. Su melodía es la sonoridad misma de nuestro pueblo; está presente en el 99% de las manifestaciones culturales del país», destacó.

Entretanto, la presidenta del Instituto Marca País Venezuela, Andreína Tarazón, subrayó la relevancia de impulsar políticas públicas enfocadas en la promoción y proyección internacional de la cultura y el patrimonio, con el objetivo de fortalecer el atractivo de Venezuela para el turismo y la inversión.

En ese contexto, hizo énfasis en la necesidad de desarrollar campañas comunicacionales efectivas en plataformas digitales para posicionar una imagen positiva del país y contrarrestar narrativas adversas.

«Este tipo de iniciativas va a afianzar un valor fundamental de cualquier pueblo, que es su identidad», afirmó.

La jornada fue amenizada por la Orquesta Sinfónica de Lara, que ofreció un nutrido repertorio de temas icónicos de la música tradicional, como “La potra Zaina”, “Atardecer larense”, “Apure en un viaje”, ”Moliendo café”, “Ramoncito en cimarrona”,” Golpe tocuyano”, ”Detrás de las sombras” y “Venezuela”.

Además, el Movimiento Cultural San Antonio ofreció una demostración de Tamunangue o Sones de Negro, cargada de dinamismo y teatralidad. Esta manifestación tradicional en honor a San Antonio de Padua es reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación desde 2014.











