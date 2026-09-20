Conformarán mesa técnica para la restauración del “Monumento al Sol Naciente” en Barquisimeto

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y el alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero acordaron la instalación de una mesa técnica de trabajo encargada de trazar la hoja de ruta para la restauración del «Monumento al Sol Naciente», obra de Carlos Cruz-Diez ubicada en Barquisimeto, estado Lara.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)

En ese sentido, López informó que instituciones, especialistas en materia patrimonial, estudiantes, creadores y la familia del maestro Cruz-Diez, están invitados a conformar este equipo multidisciplinario que siguiendo todos los protocolos internacionales inicie el rescate inmediato de la obra.

«Este es un espacio público que le da la bienvenida a quienes venimos a Barquisimeto, epicentro cultural y musical de la creación. Es una hermosa responsabilidad, un hermoso compromiso que hemos estado asumiendo», indicó durante una inspección de la estructura.

Asimismo, López destacó la importancia de esta obra representativa del cinetismo venezolano. «Este espacio de las artes plásticas rompe con los escenarios cerrados y todo el pueblo puede disfrutar de la creación artística. Seguiremos contribuyendo al renacer de esta obra que contribuye, sin duda alguna, al renacer de nuestra patria», agregó.

Por su parte, el alcalde Agüero destacó el carácter simbólico del monumento, inaugurado en 1989. «Sabemos lo que significa el patrimonio: es nuestra identidad. Tenemos un gran compromiso con la historia. Es nuestro deber y nosotros así lo vamos a asumir», dijo.

Además, indicó que se informarán los avances de la conformación de la mesa técnica y de la rehabilitación de la obra.

Identidad y soberanía cultural en el territorio

Como parte de su recorrido por el estado Lara, el titular de la cartera cultural sostuvo un encuentro con el equipo del Gabinete de Cultura de esta entidad centroccidental del país, donde manifestó su compromiso de trabajar de forma articulada por el fortalecimiento de la agenda cultural de la entidad.

López estuvo acompañado por la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, y la viceministra para el Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto. Durante la jornada, el ministro reafirmó la importancia de preservar la memoria, la identidad y el patrimonio material e inmaterial como pilares esenciales para el ejercicio de la soberanía cultural en Venezuela.

Asimismo, enfatizó la necesidad de territorializar la cultura, al llevar las políticas de formación y creación a las aulas de clase y a las comunas de todo el país.