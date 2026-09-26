Unearte y Gran Misión Viva Venezuela suscriben convenio para promover la formación cultural

La Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida suscribieron un convenio de cooperación institucional con el propósito de fortalecer la formación cultural en todo el territorio nacional, mediante una amplia oferta académica y diversos programas educativos.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

El acto, celebrado en el Cuartel San Carlos, en Caracas, contó con la presencia del rector de la Unearte, Ignacio Barreto, y del jefe de la Gran Misión, Tarek William Saab, quienes estuvieron acompañados por autoridades de la casa de estudios e integrantes del equipo promotor nacional de dicho programa social. El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, se unió a la actividad y celebró la firma del acuerdo.

Saab destacó el carácter histórico de esta alianza, la cual se enmarca en el vértice 3 de la Gran Misión: “Educación para las culturas en Venezuela”. En ese sentido, señaló que la iniciativa convoca a niños, jóvenes, creadores y cultores deseosos de formarse, certificarse y convertirse en multiplicadores de saberes vinculados a la identidad nacional. “Este programa va a llegar a toda Venezuela. El objetivo es que la educación llegue a todo el territorio”, indicó.

Por su parte, Barreto detalló que se desarrollarán talleres, diplomados, clases magistrales y diversas estrategias formativas orientadas a consolidar lazos con el pueblo, a través de la red de sedes de la Unearte presentes en 15 estados del país.

Barreto también resaltó que esta alianza facilitará la postulación de portadores patrimoniales y maestros cultores como maestros honorarios de la institución. “El maestro honorario es una figura que tiene la universidad para enaltecerse a sí misma. Cuando se suma un cultor como maestro honorario, la universidad enriquece su potencial, se enriquece la comunidad estudiantil con la incorporación de estos portadores de sabiduría”, expresó.

El rector añadió que las postulaciones para desempeñar funciones como maestros honorarios serán evaluadas en mesas técnicas integradas por los equipos promotores nacionales y regionales de la Gran Misión.

Además, explicó que para la implementación de las estrategias educativas en las distintas regiones del país se evaluarán las características de cada territorio, las condiciones materiales para impartir clases y las necesidades específicas que demande cada lugar.