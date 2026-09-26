Red de Historia, Memoria y Patrimonio cumple quince años

En un ambiente de reivindicación de la memoria colectiva, la Red de Historia, Memoria y Patrimonio celebró los 15 años de su fundación. La jornada conmemorativa, realizada en el estado Yaracuy, sirvió como punto de encuentro para rendir tributo a la trayectoria del movimiento de Historia Insurgente y otorgar reconocimientos a 72 integrantes por su labor continua en la preservación de la identidad y el patrimonio regional.

Texto y Fotos: Prensa AGN

El encuentro estuvo encabezado por la viceministra de Fomento de la Economía Cultural y directora general del Archivo General de la Nación, Rosario Soto; junto al historiador y miembro fundador de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, Luis Pellicer, y la coordinadora regional de la Red en el estado Yaracuy, Aura Rosa Vargas.

Durante su intervención, Soto destacó la evolución de esta iniciativa surgida a través de asambleas y equipos promotores desplegados en todo el país, hoy consolidada como un movimiento nacional de vanguardia cultural. También rememoró los inicios del proyecto, así como a historiadores y docentes de trayectoria de la talla de Pedro Calzadilla, Enrique Nóbrega y Gregoria Urbano.

«Esta acción partió de un montón de voluntades que se unieron por una idea común: preservar nuestra memoria y fortalecer nuestra identidad sin depender de nadie más. Quince años después nos encontramos con este gran movimiento de Historia Insurgente», expresó Soto.

Por su parte, Pellicer exhibió el afiche original de la primera convocatoria para integrar la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, un valioso documento histórico que da testimonio de su surgimiento. Durante su intervención enfatizó la necesidad de mantener una visión historiográfica que visibilice al pueblo como sujeto histórico activo, trascendiendo la narrativa tradicional centrada únicamente en las élites o figuras heroicas masculinizadas.

La jornada contó con una muestra artística a cargo de la Banda Marcial de la entidad, el Grupo de Tambor del municipio Veroes, la agrupación de Niños y Niñas Cuentacuentos y el Grupo Folklórico Danzora, cuyas bailarinas ejecutaron un repertorio de danza tradicional venezolana.

A su vez, durante el evento se presentaron anuncios de relevancia para la formación académica y el intercambio historiográfico en el país, como la próxima realización del XVIII Congreso Nacional y V Internacional de Historia, que se llevará a cabo el próximo diciembre en la ciudad de Mérida.