Abiertas hasta el 5 de octubre inscripciones para el PNF en Ciencias de la Información

Con el objetivo de garantizar la preservación, organización y democratización del patrimonio documental del país, el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información (PNFCI) mantiene abierto hasta el 5 de octubre el proceso de inscripciones correspondiente a su pénsum de estudios a nivel nacional.

Texto y Fotos: Archivo General de la Nación

Este programa de estudios está dirigido a bachilleres, trabajadores de archivos y bibliotecas, así como para el público en general interesado en las Ciencias de la Información. Se impartirá 100% en línea, lo que permite la participación e inscripción de aspirantes desde cualquier estado o región de Venezuela, para garantizar un acceso equitativo e inclusivo a esta oportunidad académica.

El PNFCI consolida en un solo plan de estudios superiores cuatro campos del conocimiento fundamentales: Bibliotecología, Archivología, Museología y Ciencias de la Información. Bajo un enfoque social y humanista, la iniciativa busca formar profesionales capaces de garantizar el acceso libre y democrático a la información registrada para resguardo de la memoria histórica e institucional del país.

Dentro de su contenido curricular destaca la unidad de Gestión Documental, donde los estudiantes adquieren competencias en el ciclo vital de los documentos (fases activa, intermedia e histórica), tablas de retención, cuadros de clasificación y normativa archivística.

Los egresados del PNFCI están capacitados para asumir roles de liderazgo en diversos ámbitos como guardianes de la memoria, al promover el rescate, custodia y puesta en valor de archivos, bibliotecas y centros de documentación públicos y privados; la gerencia e innovación, relacionada con la dirección de centros de información integrando nuevas tecnologías y plataformas de educación a distancia; y el compromiso comunitario, expresado en la elaboración de proyectos de investigación orientados a satisfacer las necesidades de información de las comunidades.

El programa es impulsado de manera conjunta entre el Archivo General de la Nación, el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB) y la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (UPTAEB), con el fin de potenciar el alcance de esta modalidad de estudio en línea para llegar a cada rincón del territorio nacional.

Más información en la cuenta de Instagram: @bibliotecanacional_ve