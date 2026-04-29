Wilkinson Machado: “El músico venezolano tiene un fuego interno que se proyecta a nivel mundial”

El director de la Orquesta de Cuerdas Arcos La Guaira conversó vía telefonica con la periodista Oriana Chirinos en el noticiero “Cultura Al Día” de Alba Ciudad 96.3 FM sobre el concierto que ofrecerán este sábado 2 de mayo en la Sala Juan Bautista Plaza. El repertorio incluye obras de Vivaldi, Bach, Gluck y otras piezas emblemáticas del repertorio de cuerdas, interpretadas por jóvenes músicos de entre 13 y 20 años.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

En una nueva entrega del noticiero “Cultura Al Día”, la periodista Oriana Chirinos, conversó con el Maestro Wilkinson Machado, director de la Orquesta de Cuerdas Arco Salaguaira, quien compartió los detalles del concierto que ofrecerán este fin de semana en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

“Vamos a compartir piezas de Vivaldi, Bach, Gluck, Schubert, Axel Jensen y otras más”, anunció Machado durante la entrevista. “Va a ser un concierto bien ligero, una programación ligera que a todos les va a gustar”.

Un concierto de cuerdas para todo público

La Orquesta de Cuerdas Arco Salaguaira, conformada por aproximadamente 8 piezas en su programa, ofrecerá un repertorio que abarca desde el barroco hasta compositores contemporáneos. Machado destacó especialmente “El Tren” , una pieza que describió como emblemática: “Es una pieza que ejemplifica la música de la edificación libre, que es un escuchamiento deportivo que se interpreta a nivel mundial. Es un himno religioso que siempre ha tenido su lugar”.

Otra de las obras que forman parte del programa es “El Regimiento Uruguay” , que el director calificó como “el inicio de la introducción de cuerda”. El repertorio completo incluye además composiciones de Vivaldi, Bach, Schubert y Axel Jensen, entre otros.

Las edades de los músicos que integran la orquesta oscilan entre los 13 y 20 años. Según informó Machado, “tenemos jóvenes a partir de 13 años y hasta un promedio de 20 años”, lo que ubica a la agrupación en los niveles pre-juvenil y juvenil del Sistema Nacional de Orquestas .

La experiencia de montar un proyecto con jóvenes talentos

Consultado sobre cómo fue la experiencia de trabajar con esta orquesta, Machado explicó que se trata de un proyecto relativamente nuevo. “Es una experiencia nueva. Es un grupo de arreglos. Estamos trabajando en este proyecto desde hace un mes. Estos son los primeros conciertos”.

El maestro, quien cuenta con una amplia trayectoria como músico de orquesta y ha formado parte de la Orquesta de la República Nacional, destacó la importancia de trasladar su experiencia a la enseñanza de los jóvenes. “Uno como maestro, como profesor, trata de enseñar no solamente la parte musical, sino todo lo integral que se refiere a lo artístico”.

Esta visión integral de la formación musical es uno de los pilares del Sistema Nacional de Orquestas, que ha demostrado a lo largo de sus décadas de existencia que la música transforma vidas más allá del ámbito puramente artístico .

“La orquesta es una democracia absoluta”

El maestro Machado profundizó en el concepto de formación integral, que va más allá de aprender a tocar un instrumento. “Yo pienso que todos somos unos individuos integrales, ejecutamos un área, pero yo creo que el ser humano es integral porque debemos saber de todo un poco, o los humanístico, para poder tener empatía”.

“La orquesta es una democracia absoluta”, afirmó contundente. “Donde hay diferentes pensamientos y donde podemos converger en un fin que se llama la música. Pero todos tenemos necesidades, problemas, ganancias, triunfos. Esa enseñanza abarca la integralidad del artístico”.

Esta reflexión se alinea con los principios fundacionales de El Sistema, cuyo creador, el Maestro José Antonio Abreu, definía las orquestas como “verdaderas escuelas para la vida, terrenos fértiles para que los niños, niñas y adolescentes cultiven sus aptitudes y actitudes, aprendan valores éticos, cívicos, estéticos, espirituales y sociales” .

El fuego interno del músico venezolano

Chirinos preguntó al maestro qué caracteriza a los músicos venezolanos, en un país donde las orquestas conformadas por jóvenes talentos son algo cotidiano.

“Yo creo que los músicos en este país se caracterizan primero por ese fuego interno que tenemos, que se proyecta a nivel mundial”, respondió Machado con orgullo. “Nosotros con muy poco hacemos bastante. Nada nos amilana, y eso lo demostramos en cualquier lado”.

El director hizo referencia a su propia trayectoria como fundador del núcleo de El Sistema en La Guaira. “Yo soy fundador del Sistema de La Guaira, por allá de unos cuantos años. Fíjate, yo te puedo comentar ahorita que no es el mismo sistema cuando yo comencé al que es ahorita. Ha ido en constante evolución. Eso representa la gracia y orgullo que podemos tener por un sistema que el Maestro Abreu hizo en su momento, planificó, y que siempre está en constante reingeniería”.

Este testimonio cobra especial relevancia tras el reciente reconocimiento otorgado por la UNESCO al Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela como Centro de Categoría 2, un galardón que lo integra en la arquitectura institucional de la organización y que reconoce su labor educativa, cultural y social a nivel global . La Fundación Musical Simón Bolívar ha formado a más de 1,3 millones de niños, niñas y jóvenes, junto a diez mil docentes en toda Venezuela, con presencia en más de 70 países .

La gratuidad como acceso a la cultura

Otro de los temas abordados fue el beneficio que representan para el público las iniciativas culturales gratuitas. Machado fue enfático al respecto: “Primero, comenzando por lo gratuito, tenemos una ganancia. Cuando vamos a Europa, cuando vamos a América del Norte, cuando vamos a otros países, la mayoría de los eventos son privados. El que quiere tener contacto con la cultura, tiene que pagarlo”.

“Eso no quiere decir que no debamos pagar —aclaró—, pero simplemente tenemos una ganancia: tenemos tanta manifestación cultural que las personas que no quieren asistir es porque no quieren, y no porque no hay”.

En esa línea, Chirinos complementó que en Venezuela existe una oferta variada entre eventos privados y públicos, y que solo es necesario estar pendiente de las redes sociales y la prensa para no perderse estas oportunidades.

Una sala con historia: Juan Bautista Plaza

El concierto se llevará a cabo en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional de Venezuela, un espacio que lleva el nombre del insigne compositor, musicólogo y pedagogo venezolano (1898-1965), considerado una de las figuras más importantes de la música sacra del siglo XX en el país .

La sala, que cuenta con una capacidad aproximada de 450 butacas, ha sido escenario de innumerables presentaciones musicales, obras de teatro, conferencias y eventos culturales de relevancia nacional . En los últimos años ha sido objeto de trabajos de recuperación y mantenimiento que la mantienen como uno de los espacios referentes para la música en Caracas .

Recientemente, en enero de 2026, la Orquesta Típica Nacional abrió su temporada musical precisamente en esta sala, ofreciendo un concierto de música venezolana que incluyó valses, joropos y merengues . También en febrero de 2026 se presentó en el mismo espacio el Concierto Sinfónico “Margariteña” del maestro Inocente Carreño, ejecutado por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela .

Detalles del concierto

La cita es este sábado 2 de mayo a las 3:00 de la tarde, en la Sala Juan Bautista Plaza, ubicada en el sótano 2 de la Biblioteca Nacional de Venezuela, sobre el Bulevar del Panteón, en Caracas .

El repertorio incluirá:

– Antonio Vivaldi (1678-1741): compositor y violinista del barroco italiano, famoso por “Las Cuatro Estaciones” y su vasta producción de conciertos y sonatas.

– Johann Sebastian Bach (1685-1750): compositor alemán del barroco, considerado uno de los más grandes genios de la música occidental.

– Christoph Willibald Gluck (1714-1787): compositor alemán reconocido por sus reformas en la ópera del período clásico.

– Franz Schubert (1797-1828): compositor austriaco del romanticismo temprano, famoso por sus sinfonías y lieder.

– Axel Jensen: compositor danés contemporáneo.

– Además, las piezas emblemáticas “El Tren” y “El Regimiento Uruguay” .

El maestro Machado extendió una invitación final a todos los oyentes: “Esperamos al público a las 3 de la tarde, el sábado 2 de mayo”.

Entrada Libre y gratuita.