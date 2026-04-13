Biblioteca Nacional presentó exposición en homenaje a Marlene Venegas, La Caperucita de Chacao

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El pasado 11 de abril,  se realizó un emotivo homenaje póstumo a Marlene Venegas,  conocida como “La Caperucita Roja de Chacao”,  para conmemorar  sus 85 años de natalicio, evento que se realizó en la Casa de Nuestra América “José Martí”, ubicada en el bulevar Panteón, Caracas.


Texto: Prensa MPPC / Fotos: Cortesía, mejoradas con AI Gémini

‎El director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, Jorge Berrueta Simancas, destacó que el homenaje reafirma el legado de esta figura cultural que marcó el proceso revolucionario “El aporte de la Caperucita en la política de Chávez va más allá de una figura. Ella se transformó en un sentimiento nacional, por eso es significativo recordarla”, expresó.

‎Berrueta aprovechó la oportunidad de entender una invitación a la comunidad de la parroquia de Altagracia y aledañas para que visiten esta exposición que estará abierta por todo el mes de abril.

‎Por su parte, Santos Himiob, Premio Nacional de Historia, expresó a través de las redes sociales que el Instituto de Biblioteca Nacional “es sinónimo de cultura, al servicio de los saberes populares en la divulgación y el conocimiento del arte nacional”.

‎La Casa de Nuestra América “José Martí y el Movimiento Muñequero Amoroso de Venezuela, presenta esta colorida y significativa colección de muñecas de trapos que replica la imagen de la Caperucita Roja de Chacao.

 

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