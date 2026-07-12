Biblioteca Nacional cumple plan de resguardo de colecciones y mantiene servicios en línea

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB) ejecuta un plan de resguardo de los bienes documentales bajo su responsabilidad, que no sufrieron daños tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio, para garantizar la integridad de este patrimonio mientras se hacen los trabajos de recuperación de su sede, ubicada en el Foro Libertador, Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Francisco Castillo / Fotos: Prensa MPPC)

El director general del instituto, Jorge Enrique Berrueta, informó que ingenieros de la Comisión Presidencial para la Evaluación y Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura realizaron un diagnóstico a los edificios de la biblioteca y del Archivo General de la Nación, que también funciona en el foro. Por otra parte, los recintos bibliotecarios de la ciudad capital y del estado La Guaira fueron evaluados por un equipo perteneciente al Programa de Bibliotecas Públicas del IABNSB, indicó.

En el caso del edificio de la Biblioteca Nacional, sufrió daños en las columnas de los techos del cuarto de máquinas que activan los ascensores. Estas averías, asegura el informe emitido, son reparables y requieren trabajos de apuntalamiento y estabilización para garantizar la ocupación segura del edificio, subrayó Berrueta. Agregó, además, que la comisión se encuentra en fase de elaboración del proyecto ejecutivo y el plan de restauración correspondiente.

En tal sentido, Berrueta recalcó que, por tal motivo, la atención presencial al público en el Foro Libertador queda temporalmente suspendida hasta nuevo aviso. Mientras tanto, usuarias y usuarios tienen a disposición los servicios digitales del instituto, como la Biblioteca Digital de Venezuela “César Rengifo”, el Catálogo en Línea y el sistema de Depósito Legal.

En cuanto a la situación del acervo histórico que la Biblioteca Nacional y sus entes resguardan –manuscritos, libros incunables, documentos pre y poscoloniales, mapas y demás–, Berrueta aseguró que su estado es óptimo y fuera de peligro. “Se determinó en un primer diagnóstico que no sufrieron daños, pues no se presentaron casos de incendio ni botes de agua en las áreas de resguardo”, dijo.

Sin embargo, aun cuando este invaluable patrimonio histórico y cultural se encuentra a salvo, Berrueta explicó que “como medida preventiva, y siguiendo protocolos internacionales en materia de conservación y seguridad, se ha diseñado e implementado un plan de resguardo que garantiza la integridad de estos bienes documentales, muchos de ellos catalogados como Patrimonio de la Humanidad”.

Dentro de esas colecciones especiales se cuentan la Colección Fotográfica de América Latina y el Caribe de los siglos XIX y XX, y El Correo del Orinoco, periódico fundado por Simón Bolívar, entre otros recursos documentales de gran valor patrimonial.

Berrueta agregó que la Biblioteca Nacional custodia otras colecciones que, si bien aún no ostentan el título de Patrimonio de la Humanidad, son perfectas candidatas. Entre ellas mencionó las 26 canciones patrióticas compuestas entre 1811 y 1845, manuscritos de Teresa de la Parra, libros e ilustraciones de Alejandro de Humboldt, el manuscrito original del famoso Manual de Carreño, la colección completa del periódico político-satírico “El Cojo Ilustrado”, toda la referencia bibliohemerográfica sobre el Esequibo, la sucesión completa de la Constitución de Venezuela entre 1811 a nuestros días, y hasta un estudio bacteriológico escrito por José Gregorio Hernández, entre otros tesoros.

“Y todo lo aquí mencionado es apenas lo más llamativo, por así decirlo”, comentó Berrueta, “pero pensemos que la Biblioteca Nacional y todo el cuerpo de bibliotecas acunan la totalidad del saber escrito por autores venezolanos en distintas áreas del saber, toda la reseña de nuestro ayer y hoy en periódicos y revistas del siglo XIX y XX, nuestra historia y geografía. A lo largo de sus 193 años, que casualmente cumple este 13 de julio, la Biblioteca Nacional se constituye como la institución cultural más antigua del país, guardiana de lo que hemos sido, somos y seremos”, concluyó.