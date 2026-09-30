Se expande a nuevas regiones el Diplomado en Gestión y Producción del IAEM

El Diplomado en Gestión y Producción cultural, impulsado por el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales (IAEM), ente adscrito al Ministerio de Poder Popular para la Cultura y en alianza con la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y el Gabinete de Cultura del Estado Aragua, consolidó hoy un paso crucial en su fase preparatoria con la realización de la primera reunión oficial del cuerpo docente que asumirá las riendas académicas del programa en la entidad.

Texto: prensa IAEM

Este primer encuentro metodológico reunió a los profesores, tutores y especialistas encargados de impartir las unidades curriculares. Durante la mesa de trabajo, el equipo docente coordinó las estrategias pedagógicas, unificó los criterios de evaluación y estructuró los módulos formativos orientados a la planificación, la logística y la sustentabilidad del hecho artístico, adaptando el contenido programático a las realidades y necesidades de las comunidades aragüeñas.

Las autoridades del Gabinete de Cultura de Aragua resaltaron el alto nivel profesional y el compromiso social de los profesores seleccionados. Esta reunión técnica se produce inmediatamente después de las exitosas jornadas de entrevistas celebradas en el municipio Girardot, donde se evaluó el perfil de decenas de creadores, productores y activistas culturales que integrarán las aulas formativas.