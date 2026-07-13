Archivo General de la Nación activa protocolos para la preservación de su acervo y la recuperación de su sede tras los sismos

En respuesta a los sismos registrados el pasado 24 de junio en el norte del país, el Archivo General de la Nación (AGN) ha implementado un plan integral que abarca tanto la protección preventiva de sus colecciones documentales más valiosas como el diagnóstico y diseño de la recuperación del Complejo Foro Libertador, el edificio que comparte con la Biblioteca Nacional en Caracas .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC/ Fotos: Prensa MPPC

Traslado Preventivo y Seguridad del Patrimonio Documental

La prioridad absoluta ha sido la salvaguarda del patrimonio documental. Rosario Soto, directora general del AGN y viceministra de Fomento de la Economía Cultural, confirmó que, si bien los fondos resguardados no sufrieron daños, se activó un protocolo especial para garantizar su integridad . Como medida preventiva, los fondos especiales del Archivo del Libertador y del Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda fueron trasladados al Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta acción, ejecutada “con todos los protocolos de seguridad y técnicos”, busca brindar un resguardo excepcional a estas colecciones, reconocidas por la UNESCO como parte del programa Memoria del Mundo, debido a su valor incalculable para la historia de Venezuela y Nuestra América .

Por su parte, Ignacio Barreto, viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, recalcó que las edificaciones del AGN y la Biblioteca Nacional, instituciones que resguardan la memoria documental nacional, tienen “algunos daños que son reparables”, por lo que las instituciones no están prestando sus servicios presenciales mientras se ejecutan los trabajos de recuperación.

Evaluación de Daños y Plan de Recuperación del Edificio Sede

El edificio del AGN, ubicado en el Complejo Foro Libertador, presentó afectaciones significativas tras el doble sismo . La evaluación técnica, realizada por ingenieros y especialistas del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y la Comisión Presidencial para la Evaluación y Habitabilidad de Viviendas e Infraestructura, determinó que la estructura requiere de acciones de reparación para poder ser reocupada de manera segura .

Actualmente, la Comisión Presidencial se encuentra en fase de estudio para el diseño y ejecución del plan de recuperación de la edificación . Esta labor se extiende a las instalaciones de la Biblioteca Nacional, que también resultó afectada .

Continuidad de Servicios y Diagnóstico en el Interior del País

A pesar del cese temporal de los servicios presenciales y la suspensión de la consulta y emisión de certificaciones en sus instalaciones, el AGN ha mantenido todos sus servicios en línea operativos con total normalidad. La página web institucional (agn.gob.ve), los catálogos digitales del Archivo del Libertador y del Archivo del Generalísimo Francisco de Miranda, así como la Biblioteca Digital César Rengifo y el servicio de depósito legal de la Biblioteca Nacional, continúan a disposición de los usuarios .

De igual forma, en su rol de ente rector del Sistema Nacional de Archivos, el AGN ha desplegado un equipo para realizar un diagnóstico técnico en los estados más afectados por los movimientos telúricos: La Guaira, Miranda, Aragua, Carabuco y Yaracuy. El objetivo es evaluar las condiciones de los fondos documentales y las edificaciones que los resguardan en esas entidades .