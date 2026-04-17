Biblioteca Nacional celebró el Día Mundial del Cuento Infantil con promoción de lectura y conciencia ambiental

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El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas (IABNSB) celebró el Día Mundial del Cuento Infantil y Juvenil con una lectura dramatizada dirigida a niños y niñas estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Armando Zuluaga Blanco.

Biblioteca Nacional y MPPC

La actividad, diseñada para fomentar la lectura, la escritura y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones, tuvo lugar en la Biblioteca Mamá Rosa, ubicada en la parroquia Altagracia, Caracas.

El encuentro estuvo encabezado por el escritor y poeta Gabriel Saldivia, quien dio vida de manera histriónica a su propia obra, “Juancho y la carretilla Lili”, relato que despertó en los presentes el interés por los libros y sembró un mensaje sobre la preservación del ecosistema.

Saldivia enfatizó a los jóvenes la relevancia de la investigación y el contacto directo con las obras impresas. “Debemos conservar el ambiente, cuidar nuestra tierra, y sobre todo leer un libro físico para despertar el interés en investigar y pensar de manera crítica”.

Por su parte, María Balaguera, directora de la Red de Bibliotecas Públicas, destacó la importancia de esta fecha. “Aprovechamos para celebrar y promover la lectura, escritura y pensamiento crítico a través del libro físico, encender la chispa y despertar el conocimiento en los niños, niñas y adolescentes. También aprovechamos para sembrar mensajes de la importancia de la recolección de los desechos sólidos y sobre el reciclaje”.

Recordó a la comunidad que la Biblioteca Mamá Rosa mantiene sus puertas abiertas al público general de lunes a viernes, en un horario de 8:30 a. m. a 4:30 p.m., cronograma que se extiende de igual manera al resto de las bibliotecas en todo el territorio nacional.

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