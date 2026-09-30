EEUU retira tropas de Irak después de décadas de invasión

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Personas se reúnen durante las celebraciones que marcan la retirada completa de las tropas estadounidenses de Irak, en Bagdad, Irak, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Miles de iraquíes se congregaron en la calle Palestina, en la ciudad de Bagdad, para celebrar el fin de la presencia militar estadounidense que por más de dos décadas mantuvo una ocupación ilegal en ese país.

Texto: Diario Vea, Agencias

Las fuerzas de seguridad iraquíes también desfilaron en Nayaf y Bagdad con motivo del Día de la Soberanía Nacional de Irak y de la retirada de las tropas estadounidenses.

Previo al festejo, el Ejército estadounidense completó su retirada de Irak, después de que los últimos efectivos abandonaran una base en Erbil, en el marco de un acuerdo alcanzado entre Bagdad y Washington para poner fin a la presencia militar estadounidense en el país.

Concluye la Coalición Global

Este miércoles, el portavoz del Ministerio de Defensa de Irak, mayor general Yehia Rasool, confirmó que ningún miembro del personal de la Coalición Global se quedará en el territorio nacional después del 30 de septiembre, en el marco de la conclusión de su misión en el país.

En ese sentido, el alto mando militar destacó que los organismos de Seguridad e Inteligencia iraquíes lograron avances significativos en la lucha contra el terrorismo y la corrupción, mientras las fuerzas nacionales asumen plenamente las tareas relacionadas con la seguridad y la defensa del territorio.

Inicio de una nueva etapa

El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, presidió la ceremonia de traspaso y calificó la retirada como el inicio de “una nueva etapa”, marcada por la soberanía de Iraq, el fortalecimiento de las instituciones estatales y el establecimiento de “asociaciones equilibradas con sus amigos”.

Sin embargo, medios internacionales reportan que, un funcionario del Pentágono señaló que, aunque Estados Unidos pondrá fin oficialmente a sus operaciones militares en Irak, mantendrá capacidades en la región, incluidas labores de Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, que podrán utilizarse en el país.

Agentes de seguridad iraquíes hacen la señal de la victoria mientras viajan en vehículos decorados con banderas nacionales y cintas durante un convoy que celebra la retirada completa de las tropas estadounidenses de Irak, en Bagdad, Irak, el miércoles 30 de septiembre de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Incursión en el infierno

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su cuenta en Truth Social, comentó el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, calificando la operación de “una incursión costosísima en el infierno”.

Además, comparó la retirada con lo ocurrido en Afganistán en 2021 donde, según el inquilino de la Casa Blanca, “se abandonó gran cantidad de equipo militar y otros recursos” y “varios militares de EE.UU. perdieron la vida y resultaron heridos».

El inicio de la invasión

Estados Unidos invadió por segunda vez el territorio iraquí en el año 2003, tras señalar falsamente al gobierno de Saddam Hussein de disponer de armas de destrucción masiva y brindar apoyo a grupos terroristas.

A raíz de tal acusación la Casa Blanca impulsó la denominada “guerra contra el terrorismo”, luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, previo a la invasión de Afganistán.

Aunque el Pentágono nunca encontró las mencionadas armas, dio inicio a una de las etapas más violentas en la vida de Iraq. La resistencia armada ante el agresor se hizo presente y los hechos de violencia sectaria, saldaron cientos de miles de víctimas.

Violación a los Derechos Humanos

A lo largo de 23 años el impacto del conflicto en la sociedad iraquí se observa en los siguientes resultados: más de 210.000 muertos en actos de violencia directa desde 2003, señala Iraq Body Count.

De igual modo, la revista The Lancet, en un estudio publicado en octubre de 2006, estimaba en 655.000 los iraquíes fallecidos como consecuencia de la agresión.

Asimismo, se conoció que las tropas estadounidenses –y las británicas que apoyaron la invasión- cometieron numerosas violaciones de derechos humanos, como ataques indiscriminados que resultaron en la muerte y lesiones de civiles, detenciones y traslados secretos de detenidos, desapariciones forzosas, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Estados Unidos llegó a mantener más de 179.000 soldados en Irak hasta su primera salida en 2011.

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