José Leonardo Riera invita a un gran recital poético este 23 de marzo en la Biblioteca Nacional

El poeta y gestor cultural José Leonardo Riera anunció en el noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM y conducido por la periodista Angie Vélez, la realización de una jornada poética hoy lunes 23 de marzo, a partir de las 3:00 p.m., bajo el Samán de Andrés Bello en el estacionamiento de la Biblioteca Nacional de Venezuela. El evento, que cuenta con el apoyo del Concejo Municipal de Caracas, busca entregar reconocimientos a poetas populares de las parroquias capitalinas y celebrar el Día Mundial de la Poesía en un ambiente de encuentro comunitario.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Angie Vélez/ Fotos: Redes Sociales

Escucha la entrevista aquí:

El evento, que se realizará este lunes 23 de marzo, congregará a diversas organizaciones y voces del poder popular en los espacios de la Biblioteca Nacional de Venezuela.

Coordenadas del evento: Poesía en el corazón de Caracas

El recital tendrá lugar en el estacionamiento de la Biblioteca Nacional de Venezuela, ubicada en el bulevar Panteón, frente al Panteón Nacional, en la parroquia Altagracia, circuito Comunal El Bolívar de Caracas. La cita es a partir de las 3:00 p.m.

“Estaremos allí diversas organizaciones tanto de los entes gubernamentales, de los gobiernos bolivarianos, como las organizaciones del poder popular”, detalló Riera. “No solamente la mayoría cultural, sino en todos los aspectos de los poderes creadores del pueblo que nos mantienen en movimiento”.

Reconocimiento a poetas populares: la poesía que nace en las comunidades

Uno de los momentos centrales de la jornada será la entrega de reconocimientos a poetas populares. “Contamos con el apoyo del Concejo Municipal para entregar reconocimientos a poetas de localidades, especialmente de nuestras parroquias de Caracas y las aledañas”, explicó el poeta.

La ubicación del evento no es casual: el Panteón Nacional, guardián de la memoria de los libertadores, sirve como telón de fondo para esta celebración que honra la palabra esencial y la expresión identitaria de los pueblos . “En donde siempre se encuentra la memoria de los guardianes de la libertad”, agregó Riera, destacando la carga simbólica del lugar.

Un contexto global: 30 años del Nobel de Szymborska

El Día Mundial de la Poesía, adoptado por la UNESCO durante su 30ª Conferencia General en París en 1999, busca apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro . Para 2026, la fecha adquiere una relevancia especial, ya que se cumplen 30 años desde que la escritora polaca Wisława Szymborska recibió el Premio Nobel de Literatura, cuya obra sigue inspirando a lectores en todo el mundo .

En Venezuela, el Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitales, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, así como fomentar la convergencia entre esta y otras artes como el teatro, la danza, la música y la pintura .

La poesía como diálogo y paz

Durante su intervención, Riera destacó la importancia de estos espacios de encuentro en un contexto donde la poesía se erige como “catalizadora del diálogo y la paz”, tal como lo señala la propia UNESCO en su declaración fundacional .

“Hoy ya tengo la oportunidad de aprovechar para invitarles a una jornada que se realizará este sábado 21 de marzo, a partir de las 3:00 de la tarde”, reiteró el poeta, invitando a todo el público caraqueño a sumarse a la celebración.

Contacto y redes sociales

Para quienes deseen obtener más información sobre las actividades poéticas que se realizan en la ciudad capital, Riera puso a disposición sus redes sociales:

– Instagram: @soyjlriera