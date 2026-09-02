Ministro Alejandro López: En Venezuela se ejerce la soberanía cultural para consolidar la unión y la identidad nacional

El Estado venezolano ejerce la soberanía cultural mediante políticas orientadas a defender los intereses nacionales, con el fin de preservar el patrimonio, afianzar la identidad e impulsar la creación artística en las nuevas generaciones, indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López entrevistado en el programa “Unidos en familia por Venezuela”, transmitido por TVES.

Texto: Prensa MPPC (Claudia Hernández) / Fotos: Cortesía



“La cultura es un vehículo para la creación, para la expresión y para la unión de todos los venezolanos y venezolanas”, expresó López en entrevista con el periodista y diputado Carlos Sierra.

Alejandro López, ministro de Cultura de Venezuela, en programa "Unidos en Familia por Venezuela"

En su intervención, el ministro resaltó el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, las entidades regionales, locales y las comunas para brindar atención integral a las familias ubicadas en campamentos transitorios tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Dentro de esos espacios, se mantienen desplegadas iniciativas culturales como el Plan Nacional de Lectura Bicentenario, que busca vincular a niños, niñas, adolescentes y adultos con la historia del Libertador Simón Bolívar desde una perspectiva pedagógica y crítica.

“Leer es una práctica de liberación que nos convoca. Leyendo nos encontramos con nuestra identidad (…) Los niños y niñas se apropian del libro, se adentran en ese mundo y tienen una alternativa a las pantallas”, señaló López, al tiempo que anunció que este programa se extenderá a las escuelas del país.

En ese contexto, informó que, junto a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, se avanzan los preparativos para conmemorar, en 2027, los 200 años del regreso de Bolívar a Caracas tras culminar la Campaña del Sur, así como el bicentenario de la aprobación de los Estatutos Republicanos de la Universidad Central de Venezuela.

Trabajo conjunto por la identidad

En materia de expresiones artísticas, López detalló que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) trabaja en alianza con la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida para acompañar y fortalecer la promoción de las manifestaciones de raíz tradicional.

Por otra parte, resaltó el respaldo institucional al sector artesanal con el fin de incrementar su producción, visibilizar el potencial creador del pueblo artesano y generar condiciones de autosustentabilidad! en el rubro.

De igual forma, destacó la articulación con el Ministerio del Poder Popular para la Juventud en la conformación de la banda de marcha más grande del mundo para optar al Récord Guinness en noviembre próximo: “Cuando la tradición dialoga con la juventud vemos que hay un potencial enorme para que la cultura sea un refugio de nuestra identidad”, comentó.

Finalmente, el ministro indicó que se prevé dar continuidad a grandes eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), festivales de teatro y cine, así como a las actividades en los museos, con una agenda que asume la cultura como un hecho educativo y comunal.

“La cultura es una forma de expresión del ser humano que convoca, une, da paz y da vida”, aseveró.