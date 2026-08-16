Venezuela se prepara para conquistar el Récord Guinness de la banda de marcha más grande del mundo

Nueve bandas de marcha de diversos estados se congregaron este sábado 15 de agosto en el Paseo Los Próceres para realizar un ensayo y maqueta de su participación en el Récord Guinness. El objetivo es reunir a más de 18.000 jóvenes de todo el país desfilando coordinada y musicalmente para establecer el nuevo récord de la banda de marcha más grande del mundo.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Gustavo Quintana)

En la actividad estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y el ministro de la Juventud, Sergio Lotartaro.

Durante la jornada, el titular de Cultura indicó que la meta para el próximo 29 de noviembre es reunir a jóvenes de escuelas, comunidades y universidades para superar la marca actual de 12.269 participantes, establecida por Japón.

Ante esto, López extendió un llamado a la juventud venezolana para sumarse a estas iniciativas que fomentan la música y la creación. Igualmente, destacó que estos espacios permiten a los jóvenes conocerse, fortalecer su identidad nacional y contribuir a la construcción de la paz en la patria de Bolívar.

Por su parte, Lotartaro destacó que Venezuela cuenta con el mejor talento y la juventud para superar la marca de Japón y lograr el Récord Guinness, anunciando un despliegue de prácticas en los 24 estados del país, así como de Distrito Capital y las dependencias federales, para captar a los mejores bandistas.

Para Manuel Rosas, presidente de la Federación Nacional de Bandas de Marcha de Venezuela, este evento representa un logro sumamente importante que corona más de 40 años de trayectoria como bandista, destacando que con trabajo, tesón, dirección, compromiso y prevención se logra formar mejores personas.

Con profunda emoción, señaló que la iniciativa reunirá a 332 instituciones bandísticas de todo el país con el respaldo de diversos ministerios y sectores para demostrar el amor y el profundo sentido patriótico hacia Venezuela en lo que calificó como “el mundial de las bandas”.

De esta manera, el movimiento bandístico nacional afina los últimos detalles de una ruta que promete hacer historia. La cita oficial está marcada en el calendario para el próximo 29 de noviembre, fecha en la que miles de voces, instrumentos y corazones se unirán para demostrar que la juventud venezolana está lista para conquistar la gran meta mundial.