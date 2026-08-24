Niños y niñas exploraron la magia de las palabras en la Biblioteca Pedro Emilio Coll

En el corazón de Caracas, la Biblioteca Pedro Emilio Coll se convirtió en un espacio de creación y aprendizaje durante una jornada de promoción de la lectura y escritura, organizada por el Centro Nacional del Libro (Cenal) como parte de la programación de la Ruta de la Esperanza.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa MPPC y CENAL / Fotos: CENAL

La actividad, dirigida a los más pequeños, fue conducida por las promotoras de lectura Yerly Herrera y Ana Navas, quienes guiaron a los participantes en un viaje por la narrativa y la poesía a través de ejercicios lúdicos e interactivos.

En el taller de escritura narrativa, los niños y niñas se convirtieron en autores por un día. Bajo la tutela de Yerly Herrera, aprendieron a estructurar sus propias historias utilizando las preguntas fundamentales de la noticia: qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Tras este ejercicio inicial, el grupo colaboró en la creación de un cuento colectivo a partir de palabras clave inspiradas en unos ratones, para luego escuchar la lectura del relato original, fomentando así el análisis y la escucha activa .

La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a la poesía, con un taller de técnica de tachado facilitado por Ana Navas. Los participantes trabajaron con el poema “Reciclando”, de la reconocida escritora colombiana Piedad Bonnett, publicada por el Banco de la República . Con la ayuda de creyones oscuros, los niños y niñas seleccionaron y tacharon las palabras que preferían omitir, creando nuevas versiones del texto a partir de las palabras restantes. Este ejercicio, además de estimular la creatividad, les permitió experimentar con el lenguaje y resignificar el sentido de un poema conocido.

Estas acciones se enmarcan dentro del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, una política del gobierno bolivariano para fomentar el hábito lector y fortalecer las herramientas expresivas de los niños, niñas y jóvenes. La biblioteca pública, como espacio de encuentro comunitario, se consolida así como un centro neurálgico para el desarrollo cultural y la formación de nuevos lectores.

La jornada en la Biblioteca Pedro Emilio Coll, nombrada en honor al destacado escritor y ensayista venezolano (1872-1947) , logró reunir a la comunidad infantil en torno al libro, demostrando que la lectura es una herramienta poderosa para la imaginación, el aprendizaje y el fortalecimiento del tejido social.