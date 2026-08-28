La cultura nacional despide a Manuel Espinoza, baluarte de las artes plásticas

Autoridades y figuras del ámbito cultural venezolano despidieron al pintor, docente y gestor cultural Manuel Espinoza este viernes 28 de agosto en un emotivo velatorio. El homenaje fue realizado en la Galería de Arte Nacional (GAN), en Caracas, espacio donde actualmente se exhiben cuadros pertenecientes a su colección.



Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Gustavo Quintana)

El acto contó con la participación del ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, quien destacó las cualidades del maestro en las artes plásticas y la gestión cultural.

“Espinoza no solo es un maestro de las artes plásticas, sino un maestro de la educación para la liberación y para la formación política (…) Fue un gran gestor cultural, creador de instituciones, de procesos y de encuentros para compartir el hecho creativo”, afirmó.

López informó que Espinoza estaba trabajando en la elaboración de un vitral que se dará a conocer próximamente. En ese sentido, resaltó el compromiso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura con la promoción y preservación de la identidad nacional.

“Nos queda la responsabilidad de mantener un legado. Invitamos a todas y a todos a reconocer a los referentes que forman parte de lo que somos como venezolanos, de lo que sentimos y de lo que creamos. En la medida en que nos eduquemos y construyamos país estaremos rindiendo honor al maestro”, señaló.

Por su parte, el reconocido artista cinético Juvenal Ravelo compartió anécdotas vividas junto a Espinoza y reflexionó sobre la relación permanente de ambos con el arte y el compromiso social. “Tuvimos una formación doble: la de ser artista plástico y tener conciencia frente a la injusticia social”, expresó.

La arquitecta y ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, destacó las cualidades de Espinoza como artista y ser humano. También reflexionó sobre la relación entre la arquitectura y el arte, desde una perspectiva social y cultural: “No es una relación decorativa. Es una tarea pendiente que debe repensarse para desarrollar proyectos concretos”.

En el encuentro también participaron figuras del ámbito cultural y político como Luis Alberto Crespo, Aldemaro Barrios, Zacarías García y Fernando Soto Rojas, quienes expresaron su afecto y admiración hacia el maestro Espinoza.

Manuel Espinoza nació en 1937 en San José de Guaribe, estado Guárico. Formado en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 1987. Su propuesta estética destaca por la sensibilidad hacia la naturaleza, el paisaje y el lenguaje de las formas. En el campo institucional dejó una huella importante como fundador y primer director de la Galería de Arte Nacional (GAN) en 1976, presidente del Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) y promotor de la educación artística comunitaria.