Reinauguran el histórico puente colgante “Chinchorro bailarín” de Panaquire

Al son de repiques de tambores y cantos a San Juan Bautista, este jueves 3 de septiembre fue reinaugurado el puente colgante “Chinchorro bailarín” en la localidad de Panaquire, municipio Acevedo del estado Miranda. La estructura, remozada con participación de la juventud, figura como Bien de Interés Cultural de la Nación y representa un canal fundamental para la comunicación y el desarrollo económico de la comunidad.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Nathael Ramírez)

El acto estuvo encabezado por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, y el alcalde del municipio Acevedo, José Miguel Oliveros. Estuvieron acompañados por las viceministras de Cultura, Gabriela Simoza, y de Fomento de la Economía Cultural, Rosario Soto, además de autoridades regionales y cultores de la entidad.

El titular de la cartera cultural expresó su reconocimiento a todas las personas e instituciones que participaron en la remodelación de la obra y destacó su valor para la memoria local. “El patrimonio es la herencia común, es el legado del pasado que permanece vivo. Este legado y esta herencia tienen una función vital para el pueblo y para el país”, indicó López.

El ministro hizo énfasis en la historia de resistencia y rebelión de las comunidades afrodescendientes que hacen vida en la zona y que han transmitido sus raíces culturales de generación en generación, un factor clave para la preservación de bienes de interés cultural como el mismo puente. “Este es un acto de soberanía cultural. Nosotros estamos poniendo en práctica la soberanía cultural con las manos y con las decisiones del pueblo, con una construcción que se recupera de la mano de la juventud”, afirmó.

Por su parte, el alcalde del municipio Acevedo, José Miguel Oliveros, resaltó el trabajo coordinado junto al Gobierno nacional, liderado por la presidenta Delcy Rodríguez, para hacer posible la culminación de los trabajos. Explicó que la rehabilitación del puente cumplió con los lineamientos técnicos del Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) y contó con la participación del pueblo de Panaquire.

“Pasamos de una promesa a una realidad. Estamos entregando una obra emblemática y única”, aseveró.

Identidad, organización y trabajo colectivo

Durante la actividad, los asistentes apreciaron los murales elaborados como parte del proyecto “Lo que cuentan las paredes”, una iniciativa artística que rinde homenaje a la historia y a la idiosincrasia de Panaquire. Luis Conopoy, líder del proyecto, explicó que se contempla extender este plan a otras parroquias del municipio Acevedo. Asimismo, manifestó su orgullo por haber contribuido en la recuperación del puente junto a la juventud y los vecinos.

El ministro Alejandro López también hizo un recorrido por el antiguo trapiche de Panaquire, el cual también forma parte del patrimonio rural e histórico local.