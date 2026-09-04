Juventud venezolana está llamada a reivindicar la identidad a través del arte

Los egresados de la V Promoción de Técnicos Medios en Artes del Complejo Educativo “José Ignacio Cabrujas”, que recibieron sus títulos este jueves, están llamados, como parte de la juventud, a defender la identidad a través del arte y a reivindicar la venezolanidad como el valor más grande de nuestro pueblo.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Gustavo Quintana)

“La venezolanidad es el valor más grande que tenemos. En estos momentos difíciles que nos llaman a siempre mantenernos unidos, a comunicarnos más y a crear espacios de convivencia y paz, sin duda alguna la creación artística, la fuerza cultural y la fuerza de la juventud nos van a acompañar en esa tarea”, indicó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, durante el acto de grado, efectuado en el Teatro Nacional, en Caracas.

‎‎Durante la ceremonia, un total de 11 estudiantes recibieron la titulación que los acredita como profesionales técnicos en las menciones de Música (5) y Teatro (6), tras culminar exitosamente su ciclo de formación integral.

Con esa base académica, estos jóvenes prosiguen su formación y se alistan para seguir trabajando con las comunidades. “Desde el quehacer cultural y la creación artística, sabemos que ustedes, como nueva generación, van sin duda alguna a comenzar otra etapa de la vida. La gran tarea que tenemos es trabajar mucho por mantener nuestro patrimonio cultural siempre vivo, que se conozca, protegerlo, defenderlo y, sobre todo, demostrar con cada trabajo que realicen en sus comunidades y espacios de formación universitaria, el amor por lo que somos”.

‎Por su parte, la directora del Complejo Educativo “José Ignacio Cabrujas”, Aminta Rosales, exhortó a los nuevos egresados a continuar su desarrollo profesional. “Esperamos que esto no sea el final, sino el inicio de una nueva carrera; que no se queden solo con este título, sino que persigan el sueño de sus vidas. Una vez que logren graduarse en la universidad, sean transmisores de nuestra cultura. Lleven lo aprendido dentro y fuera de nuestras fronteras, para que el nombre de Venezuela siga siempre en alto”.

‎La V Promoción de Técnicos Medios en Artes egresó bajo el epónimo “Bicentenario de la Unidad Americana, Congreso Anfictiónico de Panamá”, en homenaje a la visión integradora de Simón Bolívar en favor de la paz, la soberanía y la solidaridad continental.