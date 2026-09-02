Documental “Guiomar Narváez en amor sostenido” cosecha éxitos en festivales de tres continentes

El largometraje documental “Guiomar Narváez en amor sostenido”, dirigido por Jinán Al-Shereidah Narváez, continúa su exitoso recorrido por el circuito internacional de festivales, cosechando premios y selecciones oficiales en Europa, Asia y América. La cinta, que ofrece una mirada íntima a la vida y legado de la reconocida pianista venezolana Guiomar Narváez, conocida como “La Dama del Piano Venezolano”, ha cautivado al público y la crítica en escenarios de Guadalupe, Turquía, Estados Unidos, Italia, Serbia, Irak, India y Ucrania.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Amazonia Films/ Fotos: Amazonia Films

Un homenaje familiar que trasciende fronteras

La película surge de una profunda exploración personal, donde la directora, Jinán Al-Shereidah Narváez, reconstruye la fascinante historia musical de su madre. Con guion de la propia directora y de Carlos Tabares, el documental no solo celebra la trayectoria de la pianista de 88 años, Premio Nacional de Música, sino que también la conecta con figuras esenciales de la música venezolana como Vicente Emilio Sojo, Inocente Carreño, María Luisa Escobar, Aldemaro Romero y Morella Muñoz . La obra, que fue posible gracias al financiamiento del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) , comenzó a gestarse como un refugio creativo durante la pandemia, transformándose con el tiempo en un manifiesto sobre el afecto y la herencia cultural .

Trayectoria internacional y reconocimientos

Desde su estreno mundial en febrero de 2026 en el FemiFest Guadalupe, el documental ha sumado importantes galardones. En este festival caribeño, dedicado al cine con mirada femenina, obtuvo el Premio del Jurado Fémin’Îles al Mejor Documental, un reconocimiento otorgado por un jurado compuesto por mujeres víctimas de violencia doméstica, quienes destacaron la obra como “una película tan poética como política que nos recuerda que el alma de un país, su lengua, su música y su cultura son elementos de resistencia” . Posteriormente, en abril de 2026, la película fue galardonada con el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Femenino de Estambul, Turquía, donde compitió entre más de 3.000 propuestas .

Además de estos premios, la cinta ha sido selección oficial en prestigiosos eventos como el Festival de Cine Latino y Nativo Americano en Estados Unidos (mayo 2026), el Festival Global de Cine y Música de Ischia en Italia (julio 2026) y el Nisville Movie Summit en Serbia (agosto 2026) . Su agenda internacional continúa con participaciones confirmadas en el Festival Internacional de Cine de Slemani en Irak (septiembre 2026), el Festival Internacional de Cine de Ahmedabad en India (octubre 2026) y el Premio Internacional de Cine de la Revista Cultural Internacional (ICJ) en Ucrania (febrero 2027) .

Próximo estreno en Venezuela

El éxito internacional del documental ha allanado el camino para su llegada a las salas de cine venezolanas. La distribuidora estatal Amazonia Films, en el marco de su 20° aniversario, firmó el contrato de distribución y exhibición de la obra, en alianza con Jinán Producciones y el Circuito Gran Cine . Tras una reprogramación debido a la emergencia nacional por los sismos del pasado 24 de junio, el estreno en el país está previsto para abril de 2027, coincidiendo con la celebración del nonagésimo cumpleaños de Guiomar Narváez . La directora ha expresado que esta colaboración es “fundamental para vencer los límites de la exhibición independiente” y acercar al público venezolano una obra que exalta la identidad y herencia musical del país .