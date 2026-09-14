Barquisimeto celebra 474 años entre su fe devota, el impulso de su gente y la promesa de un futuro brillante

La capital del estado Lara conmemora un aniversario más de su fundación, reafirmando su identidad como encrucijada cultural, comercial e industrial de Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Nacionales / Fotos: Redes Sociales.

Cada 14 de septiembre, el occidente venezolano detiene su marcha cotidiana para rendir tributo a Barquisimeto, la ciudad que nació a orillas del río Turbio en 1552 bajo el nombre de Nueva Segovia. Con el paso de los siglos, se ha transformado en un epicentro cultural, comercial e industrial de la nación. Esta celebración no es únicamente la conmemoración formal de una fecha, sino la reafirmación colectiva de una identidad que respira a través del golpe larense, la devoción mariana y la inconfundible luz que tiñe su cielo cuando cae la tarde.

Historia y Fundación

La ciudad fue fundada por el colonizador español Juan de Villegas en el año 1552, estableciéndose originalmente como Nueva Segovia de Barquisimeto en el valle del río Turbio . Su ubicación estratégica, pensada para la explotación de minas de oro en la zona, la convirtió en un punto clave en la ruta entre el centro y el occidente de Venezuela durante la época colonial . Aunque la fecha exacta de su fundación es motivo de debate histórico —investigaciones sugieren que pudo haber sido entre el 17 y 20 de mayo de 1552—, la tradición y la Academia Nacional de Historia han consagrado el 14 de septiembre como la fecha oficial para su celebración .

Una ciudad de fe y tradición

Hablar de Barquisimeto es adentrarse en la historia de un pueblo que aprendió a levantarse frente a las adversidades. Su geografía fusiona la memoria colonial con una vocación moderna, visible en el emblemático Obelisco erigido en su cuatricentenario, las líneas vanguardistas de la Catedral Metropolitana y el Manto de María.

El alma del barquisimetano se cimienta en su fe. La constante presencia espiritual de la Divina Pastora permea cada rincón de la urbe, recordando que la fraternidad y la esperanza son los verdaderos motores de su desarrollo. Esta devoción, que se remonta al siglo XVIII y se consolidó tras el cese de una epidemia de cólera en 1856, convoca cada 14 de enero a millones de fieles en la segunda peregrinación más grande del mundo .

Música y gastronomía: insignias de la identidad larense

La jornada festiva desborda los actos protocolares para vivirse de lleno en las calles y barrios de sus diez parroquias. El sonido del cuatro y la tambora marcan el ritmo del tradicional tamunangue, una manifestación cultural que ha sido preservada por generaciones de cultores y que encuentra en el estado Lara su máximo esplendor .

La gastronomía local ocupa un lugar de honor durante el aniversario. Las acemas tocuyanas, el suero aliñado, el chicharrón y el pepito barquisimetano son auténticas insignias gastronómicas de la región. Este último, un sándwich de lomito y queso, tiene su origen en Madrid y fue adoptado y reinventado en Barquisimeto a finales de los años 80, convirtiéndose en el plato callejero más emblemático del estado .

Un futuro de reencuentro y crecimiento

En el contexto actual, el Día de Barquisimeto se consagra como un espacio para el reencuentro de familias y emprendedores que continúan apostando por el crecimiento económico y cultural del estado Lara. Entre distintas actividades, los guaros celebran con orgullo pertenecer a la cuna de grandes músicos como Antonio Lauro y Gustavo Dudamel, renovando el compromiso inquebrantable de mantener viva la llama de la ciudad que mejor sabe cantar en Venezuela.