Abierta convocatoria para el 4.º Festival de Cine Independiente Valencia 2026

Hasta el próximo 15 de septiembr permanecerá abierta la convocatoria para la cuarta edición del Festival de Cine Independiente Valencia 2026, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en la capital carabobeña . El anuncio oficial se realizó en el Teatro Municipal de Valencia, con la presencia de autoridades culturales y representantes del sector audiovisual .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional /Fotos: Gabinete de Cultura de Carabobo

El festival, organizado por la Agrupación Cultural Rabo de Nube, contará con siete categorías oficiales: cortometrajes y largometrajes de ficción, cortometrajes y largometrajes documentales, videoclips, animación, y un “reto cinematográfico” . Como principal novedad, se incorpora el **”Premio del Público”**, que será otorgado por los asistentes a las funciones.

Participación y respaldo institucional

La convocatoria ha tenido una acogida excepcional, superando las **150 producciones inscritas** en sus primeras semanas . La expectativa es recibir más de 300 trabajos de todo el país . De los inscritos, 25 provienen de Carabobo, 28 del Distrito Capital y 24 de Cojedes, entre otras regiones .

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la Gobernación de Carabobo, la Alcaldía de Valencia y la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) . El presidente del CNAC, Román Chamorro, destacó que “todas las películas premiadas se suman a los recorridos nacionales e internacionales” .

México, país invitado de honor

En esta edición, México será el país homenajeado, reconociendo su contribución al séptimo arte latinoamericano . La delegación mexicana presentará una muestra de su cine y promoverá intercambios en torno a la industria audiovisual .

Agenda cultural y sedes

Además de las proyecciones, el festival ofrecerá talleres formativos, muestras artísticas y espacios de análisis sobre la industria audiovisual . Las funciones se realizarán en locaciones emblemáticas de Valencia como la Plaza Bolívar, el Museo de la Cultura, la sala Pedro Pozo y el Teatro Municipal, con el propósito de acercar el cine a la comunidad . El evento es completamente gratuito .

Los interesados pueden obtener información sobre las bases de participación a través de la cuenta en Instagram @festicine.Valencia