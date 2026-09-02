Abierta convocatoria para el 4.º Festival de Cine Independiente Valencia 2026

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Hasta el próximo 15 de septiembr permanecerá abierta la convocatoria para la cuarta edición del Festival de Cine Independiente Valencia 2026, que se celebrará del 1 al 3 de octubre en la capital carabobeña . El anuncio oficial se realizó en el Teatro Municipal de Valencia, con la presencia de autoridades culturales y representantes del sector audiovisual .

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Nacional /Fotos: Gabinete de Cultura de Carabobo

El festival, organizado por la Agrupación Cultural Rabo de Nube, contará con siete categorías oficiales: cortometrajes y largometrajes de ficción, cortometrajes y largometrajes documentales, videoclips, animación, y un “reto cinematográfico” . Como principal novedad, se incorpora el **”Premio del Público”**, que será otorgado por los asistentes a las funciones.

Participación y respaldo institucional

La convocatoria ha tenido una acogida excepcional, superando las **150 producciones inscritas** en sus primeras semanas . La expectativa es recibir más de 300 trabajos de todo el país . De los inscritos, 25 provienen de Carabobo, 28 del Distrito Capital y 24 de Cojedes, entre otras regiones .

El evento cuenta con el respaldo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la Gobernación de Carabobo, la Alcaldía de Valencia y la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos (ANAC) . El presidente del CNAC, Román Chamorro, destacó que “todas las películas premiadas se suman a los recorridos nacionales e internacionales” .

México, país invitado de honor

En esta edición, México será el país homenajeado, reconociendo su contribución al séptimo arte latinoamericano . La delegación mexicana presentará una muestra de su cine y promoverá intercambios en torno a la industria audiovisual .

Agenda cultural y sedes

Además de las proyecciones, el festival ofrecerá talleres formativos, muestras artísticas y espacios de análisis sobre la industria audiovisual . Las funciones se realizarán en locaciones emblemáticas de Valencia como la Plaza Bolívar, el Museo de la Cultura, la sala Pedro Pozo y el Teatro Municipal, con el propósito de acercar el cine a la comunidad . El evento es completamente gratuito .

Los interesados pueden obtener información sobre las bases de participación a través de la cuenta en Instagram @festicine.Valencia

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