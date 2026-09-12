Venezuela asume vicepresidencia de la Adhilac

 • 0 Comentarios

Venezuela asume por los próximos cuatro años una de las vicepresidencias de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (Adhilac), a través de la investigadora Rosario Soto, quien es también viceministra de Fomento de la Economía Cultural.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: MPPC y Cortesía

La elección de Soto se da en el marco del XV Encuentro Internacional de la ADHILAC, que se celebra en Gibraltar del 9 al 13 de septiembre, y durante el cual fue elegida la nueva junta directiva internacional que regirá a la organización durante los próximos cuatro años.

Jorge Elías Caro

Cristian Cwik

La Asamblea General, instancia que se reúne cada cuatrienio para renovar sus autoridades, escogió al historiador Jorge Elías Caro (Colombia) como presidente y a Cristian Cwik (Austria) en la Secretaría Ejecutiva.

Junto a la representación venezolana, a cargo de Rosario Soto, el cuerpo de vicepresidentes quedó integrado por Cenen Aguilar (Panamá), Onoria Céspedes (Cuba), José Eduardo Franco (Portugal), Ángela Fernández (República Dominicana), Marcelo Cheche (Brasil), Max Scriwanek (Curazao) y Joaquín Viloria (Colombia). Asimismo, Sandra Taborda, Uwe Plachetka y Javier Francisco fueron nombrados vocales de la Secretaría Ejecutiva.

Onoria Céspedes José Eduardo Franco Marcelo Cheche Joaquín Viloria Max Scriwanek Cenen Aguilar

El encuentro internacional reunió 90 ponencias en modalidades presencial y virtual, con la participación de investigadores procedentes de Estados Unidos, el Caribe anglófono y francófono, Suramérica y Europa.

Bajo el eje central de la historia de la movilidad en el Atlántico y el Pacífico, las mesas de trabajo abordaron temas fundamentales como las migraciones forzadas, el rol de las mujeres en la circulación transoceánica, el intercambio de saberes y mercancías, la movilidad patriota en las guerras emancipadoras de 1808 a 1826, el patrimonio sumergido y las conexiones históricas de Gibraltar como plataforma migratoria y comercial.

Esta responsabilidad directiva le permite a Venezuela estrechar alianzas de investigación con redes académicas internacionales, promover proyectos editoriales conjuntos e impulsar la visión historiográfica nacional en el debate sobre la emancipación y la memoria de la región.

Con esta participación en la directiva de la ADHILAC, Venezuela consolida su presencia y aporte académico en los espacios de investigación e historiografía internacional.

Temas:

Publicado por Luigino Bracci

Petare estrena centro de historia insurgente

septiembre 11, 2026

Destacan la vigencia del proyecto de unión latinoamericana en coloquio sobre Simón Bolívar 

septiembre 10, 2026

MinCultura y la Red de Historia lanzan plan nacional para fortalecer la identidad venezolana desde las comunidades y las aulas

agosto 19, 2026

Libros para la memoria de la historia insurgente integran oferta editorial de Venezuela en la Feria del Libro de La Habana

agosto 15, 2026

Foro "Unidos con Lazos" conmemora bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

julio 15, 2026

Alejandro López: Estamos construyendo el Congreso Anfictiónico de Panamá todos los días

junio 23, 2026

Congreso Anfictiónico de Panamá: legado bolivariano de unión y esperanza

junio 21, 2026

Realizan Coloquio Internacional “Patria es América” a propósito del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá

junio 21, 2026

El Correo del Orinoco recibe formalmente el certificado “Memoria del Mundo” de la Unesco

febrero 18, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios