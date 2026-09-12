Venezuela asume vicepresidencia de la Adhilac

Venezuela asume por los próximos cuatro años una de las vicepresidencias de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (Adhilac), a través de la investigadora Rosario Soto, quien es también viceministra de Fomento de la Economía Cultural.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: MPPC y Cortesía

La elección de Soto se da en el marco del XV Encuentro Internacional de la ADHILAC, que se celebra en Gibraltar del 9 al 13 de septiembre, y durante el cual fue elegida la nueva junta directiva internacional que regirá a la organización durante los próximos cuatro años.

La Asamblea General, instancia que se reúne cada cuatrienio para renovar sus autoridades, escogió al historiador Jorge Elías Caro (Colombia) como presidente y a Cristian Cwik (Austria) en la Secretaría Ejecutiva.

Junto a la representación venezolana, a cargo de Rosario Soto, el cuerpo de vicepresidentes quedó integrado por Cenen Aguilar (Panamá), Onoria Céspedes (Cuba), José Eduardo Franco (Portugal), Ángela Fernández (República Dominicana), Marcelo Cheche (Brasil), Max Scriwanek (Curazao) y Joaquín Viloria (Colombia). Asimismo, Sandra Taborda, Uwe Plachetka y Javier Francisco fueron nombrados vocales de la Secretaría Ejecutiva.

El encuentro internacional reunió 90 ponencias en modalidades presencial y virtual, con la participación de investigadores procedentes de Estados Unidos, el Caribe anglófono y francófono, Suramérica y Europa.

Bajo el eje central de la historia de la movilidad en el Atlántico y el Pacífico, las mesas de trabajo abordaron temas fundamentales como las migraciones forzadas, el rol de las mujeres en la circulación transoceánica, el intercambio de saberes y mercancías, la movilidad patriota en las guerras emancipadoras de 1808 a 1826, el patrimonio sumergido y las conexiones históricas de Gibraltar como plataforma migratoria y comercial.

Esta responsabilidad directiva le permite a Venezuela estrechar alianzas de investigación con redes académicas internacionales, promover proyectos editoriales conjuntos e impulsar la visión historiográfica nacional en el debate sobre la emancipación y la memoria de la región.

Con esta participación en la directiva de la ADHILAC, Venezuela consolida su presencia y aporte académico en los espacios de investigación e historiografía internacional.