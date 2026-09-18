La parroquia ecológica de Caracas se prepara para la primera edición del Festival de Cine Caricuao 2026

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Del 9 al 12 de diciembre, Caricuao celebrará su primer Festival de Cine con espacios para las proyecciones de los filmes en competencia, así como de las películas íconos de la cinematografía venezolana. Además, contará con ejes formativos diversos y una vinculación protagónica de las comunidades a través de talleres de stop motion para niños y niñas, procesos formativos de cine comunitario, talleres de diversas áreas del quehacer audiovisual, ponencias, conversatorios y clases magistrales.

Texto: Nota de prensa 

Los módulos formativos y demás elementos logísticos del festival están siendo acompañados por instituciones del cine y la cultura de Venezuela, tales como el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), la Fundación Cinemateca Nacional, el Centro Nacional Autónomo de Fotografía (CENAF), El Centro Nacional del Disco (CENDIS) y el Instituto Municipal de Turismo de la Alcaldía de Caracas, bajo el acompañamiento de las diversas comisiones del Concejo del Municipio Bolivariano Libertador de Caracas.

Antesala comunitaria

En la antesala de este primer festival, los ejes territoriales, comunidades y colectivos organizados de la parroquia forman parte de asambleas informativas y procesos de formación en el ámbito audiovisual. El objetivo es la creación y producción de varios cortometrajes de ficción basados en las historias locales de cada eje territorial, los cuales entrarán en competencia en la categoría Laboratorio y serán exhibidos, junto a las demás películas, en diversos espacios de la parroquia Caricuao.

La próxima asamblea se efectuará el lunes 21 de septiembre, a las 4:00 p. m. en el auditorio de la Biblioteca Pública Aquiles Nazoa, y tendrá como objetivo acordar junto a las comunidades las fechas para abordar el taller formativo y, con ello, el inicio de la grabación de las distintas películas comunitarias.

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