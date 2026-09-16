59 proyectos compiten por las Becas de Investigación Cinematográfica 2026

Con 59 proyectos en competencia, el Centro Nacional del Libro (Cenal) arrancó la fase de evaluación técnica de las Becas de Investigación Cinematográfica, una nueva línea de trabajo que la institución incorporó a la convocatoria anual de las Becas de Estímulo a la Creación Literaria con el fin de rendir homenaje a la Cinemateca Nacional en su 60.º aniversario.

Texto y Fotos: Cinemateca Nacional

Las postulaciones se realizaron 100% en línea y estuvieron abiertas hasta el pasado 31 de agosto, fecha hasta la cual se recibieron propuestas provenientes de diez entidades federales y el Distrito Capital. Tras este cierre, el jurado evaluador seleccionará cinco proyectos —uno por cada área temática— que se harán acreedores de una beca para financiar el desarrollo de sus investigaciones durante seis meses.

La categoría «Historia del cine venezolano» lideró la convocatoria con 16 proyectos registrados; seguida de «Cine y realidad latinoamericana», con 14 postulaciones, y «Cine y mujer», con 13 trabajos. Por su parte, la línea «Experiencias en gestión de patrimonio audiovisual» sumó 9 propuestas, mientras que «Cine como arma para la paz y la convivencia» registró 7 investigaciones.

La participación regional estuvo encabezada por el Distrito Capital con 23 postulaciones, seguido por Miranda (18), Lara (4), Mérida (3), Zulia (3), Anzoátegui (2) y Falcón (2), mientras que Aragua, Barinas, Bolívar y Portuguesa registraron una postulación por cada estado.

Cada una de las cinco propuestas seleccionadas recibirá una subvención mensual equivalente al ingreso mínimo integral durante un periodo de seis meses, desde octubre de 2026 hasta marzo de 2027. El veredicto final con las obras galardonadas se publicará a través del portal oficial del Cenal (www.cenal.gob.ve) y en las plataformas digitales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.