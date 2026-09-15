Museo de Arte Contemporáneo de Caracas ofrece talleres regulares sabatinos a niños, niñas y adolescentes

El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón (Maccar) invita a su jornada de talleres regulares programados para los sábados 19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre, dedicados a niños, niñas y adolescentes.

Texto y fotos: Prensa FMN

Este ciclo ofrece tres opciones de taller para los interesados, que deben estar previamente inscritos a través de la dirección de correo electrónico maccar.talleres@gmail.com.

Dentro de la oferta se cuenta “De la matriz a la estampa”, a cargo de Gabriel Sosa, que permitirá a los jóvenes participantes adentrarse en el mundo del grabado, explorando texturas, formas y contrastes con el uso de materiales cotidianos. Este taller, que se llevará a cabo de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, está enfocado en personas a partir de los 12 años de edad.

Por su parte, el taller “Dulce Aventura”, dictado por Fanny Quintero, dará la oportunidad de conocer la repostería desde la base y la práctica para elaborar postres sencillos, al tiempo que impartirá las técnicas y procesos fundamentales de la cocina. Esta actividad formativa, de 1:00 a 4:00 de la tarde, está dirigida a niños y niñas desde los 8 años de edad.

Para cerrar la oferta de talleres regulares, la facilitadora Andrea Rojas presentará “Arte en acción”, una dinámica de exploración de ingredientes orgánicos caseros para su posterior transformación en pigmentos como acuarelas, témperas y óleos que serán utilizados por los pequeños en la creación de sus propias obras de arte.

Igualmente, esta actividad artístico-pedagógica se dictará, de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, a niños y niñas a partir de los 4 años en adelante.

La nueva jornada de talleres regulares sabatinos ha sido ideada para que los más pequeños se incorporen a la movida artística y cultural que se desarrolla en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Armando Reverón, en estímulo del movimiento plástico en Venezuela.