Venezuela renueva su equipo diplomático y energético para fortalecer su proyección internacional

El Ejecutivo Nacional anunció una serie de designaciones estratégicas en Cancillería e Hidrocarburos, con el objetivo de consolidar la presencia del país en mercados clave y reforzar la geopolítica energética.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Presidencial – Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial.

En el marco de una estrategia para dinamizar la proyección internacional, comercial y energética de la República Bolivariana de Venezuela, se han oficializado nuevas designaciones en áreas neurálgicas del Estado. La medida abarca al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, así como al Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos.

Nuevas autoridades para la diplomacia y el comercio

En el ámbito de las Relaciones Exteriores, el gobierno ha designado a Andrea Gabriela Corao como Presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (VENEXPORTA), adscrita al despacho de Comercio Internacional. Corao tendrá la misión de impulsar la oferta exportable no petrolera del país.

Asimismo, se anunció a Carlos Amador Pérez como Viceministro para el Caribe, una región de vital importancia geopolítica para Caracas. Para el fortalecimiento de los lazos con el continente asiático, fue designado Eduardo Antonio Ramírez como Viceministro para Asia y Oceanía.

En el frente europeo, Raúl LiCausi fue ratificado como Embajador y Jefe de Misión ante la Unión Europea, y como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, con concurrencia ante el Gran Ducado de Luxemburgo. Esta designación busca aceitar los canales diplomáticos con Bruselas en un contexto de complejas relaciones bilaterales.

Enfoque en la geopolítica energética

En el Ministerio del Poder Popular para Hidrocarburos, la principal designación recae en Radamés Gómez Azuaje, quien asumirá como Viceministro de Geopolítica de los Hidrocarburos. Su gestión será clave para la defensa de los intereses energéticos venezolanos en foros internacionales y la articulación con socios estratégicos.

Declaraciones oficiales

A través de sus canales oficiales, la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, destacó la importancia de estos nombramientos: “He decidido designar nuevas autoridades en áreas estratégicas para fortalecer la proyección internacional, comercial y energética de Venezuela (…) En esta etapa avanzamos con mayor articulación, presencia internacional y nuevas oportunidades para Venezuela”.

—

¿Qué es VENEXPORTA?

La Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela (VENEXPORTA) es un ente adscrito al Ministerio de Comercio Internacional. Su función principal es facilitar la inserción de productos venezolanos en el mercado global, ofreciendo servicios de inteligencia de mercados, asesoría técnica y promoción comercial. La designación de Andrea Corao apunta a reactivar este organismo en un momento en que Venezuela busca diversificar sus fuentes de ingresos ante las sanciones internacionales.

Este viceministerio es estratégico para Venezuela, ya que Asia representa uno de los principales destinos de exportación de crudo venezolano (principalmente hacia China e India). La designación de Eduardo Ramírez sugiere un interés continuo en fortalecer los lazos con los BRICS y otros mercados emergentes de la región.

El rol del Viceministerio para el Caribe

Históricamente, el Caribe ha sido un aliado natural de Venezuela a través de mecanismos como Petrocaribe y la ALBA. La designación de Carlos Amador Pérez busca mantener la influencia política y económica en la cuenca caribeña, fundamental para la estabilidad regional.

Perfil de Radamés Gómez Azuaje

Gómez Azuaje es un ingeniero con amplia trayectoria en el sector petrolero venezolano. Su designación en la Viceministerio de Geopolítica de los Hidrocarburos es vista por analistas como un movimiento para tecnificar la defensa de la soberanía energética del país en organismos como la OPEP y foros energéticos globales.

La Unión Europea ha sido un actor clave en los intentos de mediación política en Venezuela. La labor de Raúl LiCausi en Bruselas será fundamental para gestionar las relaciones diplomáticas y comerciales, así como para monitorear las políticas de sanciones que afectan a la nación.

Estos nombramientos reflejan una estrategia de dos ejes: por un lado, la búsqueda de nuevos mercados para las exportaciones venezolanas (VENEXPORTA y Asia); y por otro, la defensa y posicionamiento de sus recursos energéticos en el tablero global (Hidrocarburos y Europa).