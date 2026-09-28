Cineasta Tomás Varela representará a Venezuela en la sesión internacional “La Creatividad que Une” en Moscú

El joven realizador audiovisual venezolano Tomás Eduardo Varela fue seleccionado para integrar la prestigiosa sesión de formación y realización cinematográfica «La Creatividad que Une» («Creativity That Unites»), organizada por la Fundación Cultural Rusa.

Texto: Prensa MPPC / Fotos: Cortesía

La sesión ocurre en el marco de la agenda del Premio Internacional de Cine «Mariposa de Diamante» («Diamond Butterfly»), auspiciado por la Academia Euroasiática de Artes Cinematográficas, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia.

Tras una rigurosa evaluación realizada por un consejo de expertos entre más de 50 postulaciones internacionales, Varela fue escogido junto a otros nueve cineastas menores de 35 años. El joven realizador fue uno de los dos postulados para representar a la República Bolivariana de Venezuela en este encuentro de alcance global por parte de la delegación de nuestro país.

La cohorte de seleccionados está conformada por diez jóvenes talentos procedentes de Bielorrusia, China (que cuenta con dos representantes), Arabia Saudita, Etiopía, Irán, Pakistán, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.

El programa de formación y creación audiovisual se desarrollará del 19 de octubre al 13 de noviembre de 2026 en las instalaciones de la Academia de Artes Cinematográficas y Teatrales N. S. Mijalkov, en Moscú. Durante un periodo de cuatro semanas, los participantes recibirán seis talleres magistrales impartidos por destacados cineastas rusos, que abarcarán áreas clave como dirección, dramaturgia, historia del cine y producción de series.

Como resultado final del proceso formativo, cada participante realizará un proyecto cinematográfico de tres minutos. Las diez obras terminadas serán exhibidas durante una proyección especial que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre en Moscú.