Fallece el destacado músico Ismael Querales, cofundador de Un Solo Pueblo y Premio Nacional de Cultura

El destacado músico venezolano Ismael Querales, uno de los máximos exponentes de las bandolas venezolanas y cofundador de la agrupación Un Solo Pueblo, falleció este domingo, según pudo conocerse a través de Radio Café Atlántico.

Texto: Alba Ciudad (LBR) y Prensa MPPC

“Ismael Querales ha fallecido en la noche de este domingo 20 de septiembre, víctima de dolencias renales que le aquejaban desde hacía varios años y que se fueron complicando en los últimos meses de manera indetenible”, explicó el periodista Eduardo Parra.

Querales nació el 17 de junio de 1953 en Caracas. Intérprete, compositor y arreglista, era hijo de otro gran músico venezolano, el maestro Teo Capriles, formándose en un ambiente artístico y contando con la guía de enormes figuras musicales que incluían a su propio padre, un estudioso y admirador de la música popular venezolana.

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“En los años setenta, junto a sus hermanos y otros artistas fundó la agrupación Un Solo Pueblo, con la que se dedicó a recorrer el país y recopilar cantos y sones de todas las esquinas del territorio nacional, para reinterpretarlos de la forma más fidedigna posible y dejarlos grabados para la posteridad”, explicó Parra. “A Un Solo Pueblo se le debe en buena medida que muchas formas de la tradición musical venezolana estén registradas fonográficamente al día de hoy”.

Con Un Solo Pueblo, el maestro grabó 25 discos de larga duración.

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También fue miembro fundador de reconocidas agrupaciones e instituciones culturales, como “Canturía Popular Venezolana”, “Pasacalle”, “Rucaneo del Mabil” y La Fundación Nacional para el Desarrollo de la Cultura Tradicional (Fundatradiciones). Fue miembro del Grupo Cántaro y creador de la agrupación La Banda de la Bandola (Mastranto Jazz). También fue miembro de la Orquesta Típica Nacional.

Por otro lado, Querales fue un estudioso e impulsor de las distintas variedades de bandolas venezolanas, cuyo virtuosismo le permitía elaborar complejas regresiones que vinculaban estos instrumentos folclóricos con el ancestral laud.

Ismael Querales interpreta Pajarillo a Ziryab, 4 de junio de 2023

En los últimos años, Querales dirigía el grupo “Venezuela Un Solo Pueblo”, una escisión del grupo original, que también continúa activo.

En 2023, Querales recibió el Premio Nacional de Cultura 2021-2022, Mención Culturas Populares.

También participó en proyectos junto a figuras esenciales de la música venezolana y caribeña, entre las que destacan Luis Mariano Rivera, Cecilia Todd, Lilia Vera, Ilan Chester, Simón Díaz, Serenata Guayanesa, Gualberto Ibarreto, El Carrao de Palmarito, Nancy Ramos, Reina Lucero, Francisco Pacheco, Reynaldo Armas, Iván Pérez Rossi y Los Vasallos del Sol.

Querales también tuvo una importante faceta pedagógica. Fue instructor de bandola, maracas y canto tradicional, labor con la cual contribuyó a la formación de nuevas generaciones de músicos e investigadores interesados en la cultura popular venezolana.

Su trayectoria lo llevó a escenarios nacionales e internacionales, con presentaciones en países de América Latina, el Caribe y Europa, además de Estados Unidos. En cada una de esas experiencias llevó consigo una visión de la música venezolana entendida no como pieza de museo, sino como lenguaje vivo, cambiante y profundamente vinculado a la memoria del pueblo.

Con su partida, la cultura venezolana despide a uno de sus grandes cultores. Un artista que hizo de la bandola una voz propia y de la tradición un territorio de creación permanente. Su legado permanece en sus composiciones, grabaciones, investigaciones y enseñanzas. También en la huella que dejó en agrupaciones, discípulos y públicos que reconocen en su obra una defensa amorosa y rigurosa de la identidad musical venezolana.

Reacciones

Diferentes músicos venezolanos han expresado su pesar en redes sociales por la pérdida.

Gerardo Valentín: “Hablar de Ismael es hablar de la protección y defensa permanente de nuestras raíces sonoras. Cofundador de agrupaciones emblemáticas como Un Solo Pueblo, Querales convirtió la ejecución de la Bandola, en una cátedra permanente, llevando el golpe larense, la parranda, el joropo y las manifestaciones tradicionales a un nivel de maestría y proyección impecable. Su técnica única, su profunda sensibilidad pedagógica y su devoción por la investigación folclórica sembraron una huella imborrable en distintas generaciones de músicos dentro y fuera de nuestras fronteras. Maestro de maestros, cultor incansable y guardián de la memoria popular, su legado no se apaga; queda vivo en cada repique, en cada traste y en cada nota que celebre la venezolanidad”.

Jorge Glem: “Lamento profundamente el fallecimiento del maestro Ismael Querales, figura fundamental de nuestra música tradicional, maestro de las bandolas y fundador de Un Solo Pueblo. Se va un inmenso músico, investigador y sembrador de nuestra cultura. Su legado seguirá sonando por siempre”.

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