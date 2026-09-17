El Eje del Buen Vivir se llenará de artesanía, música y tejido este fin de semana 🗓

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El Eje del Buen Vivir, ubicado en el sector Bellas Artes de Caracas —entre la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y el Museo de Ciencias—, ofrecerá este sábado 19 y domingo 20 de septiembre una variada programación cultural que incluye música en vivo, talleres y una edición especial del Mercadillo Artesanal del Buen Vivir.

Texto y Fotos: Fundación Red de Arte

Como antesala a las jornadas centrales, el viernes 18 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, el público podrá disfrutar de una tarde de boleros en la voz de Keudy López. Luego, habrá una sesión de karaoke con música de los años 60, 70 y 80.

Durante el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el mercadillo reunirá a 20 artesanas y artesanos que exhibirán piezas de producción urbana, utilitaria y decorativa: tejidos a crochet, cerámica, juguetería, orfebrería, vitrofusión, arte textil, velas y tejido en mostacilla. La oferta se complementará con propuestas gastronómicas, plantas y productos de aromaterapia.

Celebración del tejido y música en vivo

El sábado 19, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, el anfiteatro albergará el Encuentro de Tejedoras en el marco del Día Internacional del Crochet, organizado por la comunidad Crocheteras Tricolor. La jornada incluirá un intercambio de amigurumis —con la elaboración de un patrón de dumpling para alfiletero o joyero— y un taller de intervención de bolsas de tela (tote bags).

El apartado musical del sábado iniciará a las 2:00 de la tarde, con la presentación de «La Voz Magisterial», seguida, a las 3:00 de la tarde, por una muestra de música llanera a cargo del intérprete Denny García.

La programación del domingo 20 comenzará a las 11:00 de la mañana con la sesión «Yoga de la risa», dirigida por el maestro Jesús Reina. A partir de la tarde, la tradición tomará el espacio con la actividad «Santos del Patrimonio Cultural Inmaterial», dedicada a expresiones devocionales como San Pedro y San Juan, en simultáneo con el taller «Joropoterapia», dictado por la agrupación Joropoando.

La Fundación Red de Arte invita a la comunidad caraqueña a asistir a este espacio de encuentro con las manifestaciones tradicionales y el talento de los creadores locales.

Del sábado 19 al domingo 20 de septiembre de 2026
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