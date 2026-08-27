Las artes plásticas perdieron a un gran referente: Manuel Espinoza

El arte y la cultura en Venezuela están de luto tras el fallecimiento del maestro Manuel Espinoza a los 89 años de edad, en la población de Clarines, estado Anzoátegui. Nacido en San José de Guaribe, estado Guárico, Espinoza destacó en la historia contemporánea del país como pintor, docente, gestor cultural, militante de izquierda y promotor social.

Texto: Claudia Hernández / Foto: Redes sociales

Espinoza inició sus estudios formales en la Escuela de Artes Plásticas Arturo Michelena de Valencia, estado Carabobo, entre 1953 y 1954, bajo la guía del maestro Braulio Salazar. Posteriormente, entre 1954 y 1958, profundizó sus conocimientos en las áreas de arte puro y artes gráficas en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas de Caracas. Complementó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Roma (Italia), la Escuela Superior de Bellas Artes y la Escuela del Louvre de París (Francia), así como en la Hochschule für Bildende Künste de Berlín (Alemania).

A lo largo de su desarrollo pictórico, construyó una sólida obra centrada en la investigación de la naturaleza, el paisaje y el lenguaje de las formas, indagación que lo hizo merecedor de importantes reconocimientos. La cúspide de su proyección artística llegó en 1987, cuando le fue otorgado el Premio Nacional de Artes Plásticas.

En el ámbito institucional, desempeñó un papel decisivo como director fundador de la Galería de Arte Nacional (GAN) y del Instituto Universitario de Estudios Superiores de Artes Plásticas Armando Reverón. También, estuvo vinculado con el Centro Experimental de Arte de la Universidad de los Andes (ULA) y el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (MACZUL).

Fue asesor de diversas instituciones culturales como el Taller de Artistas Gráficos Asociados (TAGA), el Centro de Enseñanza Gráfica (CEGRA), el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu, el Museo Alejandro Otero (MAO) y el Museo Jacobo Borges.

También fue viceministro de cultura y ejerció la presidencia del Consejo Nacional de la Cultura (Conac) entre 1999 y 2003, gestión desde la cual promovió la conservación y difusión de las artes visuales en el país.

El maestro Espinoza mantuvo siempre un firme compromiso con la educación y la promoción cultural. Su memoria permanece viva tanto en la riqueza gráfica de sus lienzos como en la solidez de las instituciones que ayudó a edificar para Venezuela.

Tras su partida, deja un valioso legado en las artes plásticas nacionales, caracterizado por una constante búsqueda estética y una dedicada vocación de servicio institucional.