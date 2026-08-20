Presidenta entregó 478 créditos a emprendedores en La Guaira

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este miércoles el acto de entrega de 478 créditos a emprendedores y comerciantes en el estado La Guaira, destacando que la entidad “empieza a tener un nuevo impulso”.

Texto: Últimas Noticias

En esta segunda fase de entrega de financiamientos, desde la parroquia Caraballeda, la mandataria afirmó que «me da mucha alegría ver cómo la actividad económica en el estado La Guaira empieza también a renacer», tras el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

Delcy Rodríguez realiza reapertura de comercios en La Guaira y entrega de créditos, 19 agosto 2026

Destacó que tanto la banca pública como la privada han sumado esfuerzos para apoyar a los emprendedores afectados. «Estos 478 financiamientos que estamos dando hoy para actividad económica, emprendimiento, tanto la banca pública como el Banco Nacional de Crédito, banca privada, hayamos sumado esfuerzos para apoyar y dar financiamiento y que ustedes puedan retomar sus actividades económicas», dijo.

Rodríguez enfatizó que el camino que se debe seguir es «recuperar, renacer», y que se está viendo «el renacimiento de La Guaira, la recuperación».

La jefa de Estado reiteró que ha recibido estudios que refieren que el doblete sísmico fue «el peor en la historia del mundo». Además, acotó que «son estudios técnicos que están llegando incluso de otros países. Están estudiando este doble terremoto por sus características».

Trabajar juntos para levantar nuevamente a La Guaira

La presidenta expresó que, para ella, «lo más importante es lo milagroso, es nuestra gente», quienes trabajan para recuperarse de las afectaciones provocadas por los terremotos.

«Son ustedes quienes están aquí afanándose, recuperándose, levantándose y recomenzando para seguir, seguir avanzando. Y que nosotros en muy poco tiempo podamos tener nuestro estado La Guaira nuevamente de pie, que las personas que perdieron sus casas salgan para una vivienda», recalcó.

Aseguró que el Ejecutivo nacional trabaja fuertemente para lograr esta meta, y resaltó la importancia de la unidad para seguir avanzando en la recuperación del país. También envió su abrazo solidario a las personas que perdieron a sus seres queridos en los sismos.

Reapertura de comercios estratégicos

Asimismo, la presidenta encargada encabezó la reapertura de comercios estratégicos, específicamente, de una sede de Farmatodo en el sector Los Corales, en la playa Camurichico de la referida parroquia.

Este espacio cuenta con 734 metros cuadrados y genera 40 empleos directos, reabriendo sus puertas de manera operativa las 24 horas, precisó Venezolana de Televisión (VTV).

Los terremotos provocaron varias afectaciones en estas instalaciones, incluyendo daños en la fachada, grietas, vidrios y la pérdida de algunas paredes perimetrales.

Rodríguez estuvo acompañada por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; la vicepresidenta sectorial Administrativa y de Gobierno Digital, Anabel Pereira; el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela; así como el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, entre otras autoridades.