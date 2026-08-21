Niños y niñas del campamento César Rengifo exploran el dibujo y la literatura con el programa “Agosto en colores e historias”

La quinta sesión del ciclo “Agosto en colores e historias”, organizado por la Fundación Biblioteca Ayacucho, se llevó a cabo este jueves en el Campamento Transitorio César Rengifo, ubicado en la parroquia Altagracia de Caracas. Esta vez, niños y niñas del lugar se dedicaron a ilustrar el cuento “Una amistad que conquistó un continente: Simón y Nevado”, obra de Aymara Díaz-Campos.

Prensa MPPC (Texto: Angie Vélez / Fotos: Nathael Ramírez)

Durante la jornada, que también forma parte del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, los infantes siguieron las instrucciones del dibujante Hugo Vidal y del dramaturgo y actor José Gregorio Cabello para aprender a trazar la fisonomía de Palomo, el caballo de Simón Bolívar.

Vidal explicó que la técnica utilizada para facilitar el dibujo consistió en trazar círculos en áreas clave como la cadera, el hocico y el cuello.

Por su parte, Cabello destacó la importancia de la literatura infantil y de la creación artística en este espacio. Detalló que las actividades se enfocan en trabajar los trazos esenciales, pero también tiene el objetivo de preparar una exposición con los trabajos de los participantes que se inaugurará a finales de agosto.

Para Waleska Morillo, la experiencia dejó una impresión sumamente positiva: “Me pareció muy increíble y el profesor explica muy bien” . Tras su primera participación, manifestó su interés en incorporarse a las próximas actividades para seguir perfeccionando sus técnicas de dibujo.

En cuanto al trabajo práctico, el participante Víctor Torrealba explicó que la sesión se centró en ilustrar a las emblemáticas mascotas aplicando técnicas de dibujo en blanco y negro.

Por último, Pedro Cabrera, coordinador general de estrategia de la Fundación Biblioteca Ayacucho, indicó que este ciclo forma parte de la programación de la Ruta de la Esperanza y de las actividades de promoción de lectura de la institución.

Cabrera detalló que la iniciativa comprende ocho sesiones durante el mes, los días lunes y jueves, en las cuales se emplean extractos de los textos de la Colección Bicentenaria para incentivar el relato, la discusión y la ilustración creativa en grupos de hasta 15 niños y niñas.

Tras la jornada creativa, la tarde concluyó con un espacio de encuentro entre organizadores y participantes, consolidando los lazos de integración entre la comunidad y los promotores culturales de cara a las próximas sesiones.