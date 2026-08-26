Tragedia en el Himalaya: Una riada mortal deja más de 160 fallecidos y cerca de 800 desaparecidos en Nepal y China

Una catástrofe sin precedentes golpeó el norte de Nepal y las regiones adyacentes del Tíbet, en China, cuando una inmensa riada arrasó comunidades enteras y dejó un balance provisional de al menos 160 muertos y cerca de 800 desaparecidos, según reportes oficiales citados por el diario venezolano Últimas Noticias. La emergencia, desencadenada por el colapso de un glaciar en el lado tibetano, moviliza a equipos de rescate que enfrentan condiciones de extrema complejidad en la alta montaña.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Medios Internacionales / Fotos: Redes Sociales

El desastre se originó cuando un enorme desprendimiento de hielo y roca en territorio chino bloqueó temporalmente el cauce de un río. La posterior liberación violenta de la masa de agua, mezclada con lodo y sedimentos, generó una riada devastadora que descendió por el río Lhende hasta irrumpir en el sistema del Bhote Koshi. Esta crecida súbita arrasó por completo con infraestructuras viales, puentes y poblaciones enteras en puntos estratégicos del distrito nepalí de Rasuwa, incluyendo localidades como Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi. Las autoridades también reportan daños considerables en instalaciones de proyectos hidroeléctricos de la zona.

Balance de víctimas y desaparecidos

Los reportes de los cuerpos de seguridad sitúan la cifra de víctimas mortales en 157 en territorio nepalí y tres en el condado autónomo chino de Gyirong, sumando un total de 160 decesos confirmados. La lista de desaparecidos, que asciende a unos 800, incluye a residentes locales, personal de seguridad, trabajadores de infraestructuras energéticas y turistas de diversas nacionalidades que se encontraban en la región. Las labores de búsqueda se complican por la magnitud de los escombros y la dificultad de acceso a las zonas afectadas.

Mientras los equipos científicos y gubernamentales evalúan los factores que propiciaron la tragedia, los análisis sismológicos y geológicos apuntan a que el evento principal fue un gran desprendimiento de hielo y roca, equivalente a un movimiento de magnitud considerable en la escala sísmica local. Este colapso formó un dique natural efímero que, al quebrarse, liberó una hiperviolenta onda de agua y sedimentos.

Operativos de rescate y medidas gubernamentales

Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno nepalí declaró el estado de emergencia por un período de tres meses en las demarcaciones afectadas a lo largo del río Bhote Koshi. Las brigadas de salvamento, con apoyo de aeronaves y columnas terrestres, trabajan contrarreloj para evacuar heridos y asistir a los damnificados en zonas de difícil acceso. Las acciones prioritarias del Ejecutivo se centran en la distribución de asistencia médica gratuita, la habilitación de alojamientos temporales, la reapertura de rutas comerciales colapsadas y el restablecimiento urgente de los servicios básicos de electricidad y telecomunicaciones en la frontera norte. La comunidad internacional sigue con atención la evolución de esta crisis humanitaria que ha conmocionado a la región del Himalaya.