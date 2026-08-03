Los sainetes de Humberto Orsini se suman a la Ruta de la Esperanza

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Humberto Orsini (Archivo/AVN)

Desde este martes 4 hasta el sábado 15 de agosto, la Ruta de la Esperanza se hará sentir en cuatro campamentos transitorios de Caracas a través del teatro, con un ciclo de lecturas dramatizadas de los sainetes del maestro Humberto Orsini a propósito del centenario de su natalicio.

Texto y fotos: Prensa CNT

La cita comienza este martes 4 de agosto en el Campamento Transitorio ubicado en el Hotel Ávila, San Bernardino. El recorrido sigue el jueves 6 de agosto en la Unidad Educativa Vicente Landaeta, en la misma parroquia de Caracas.

Seguidamente, el domingo 9 de agosto se trasladará a la Escuela Nacional Coronel Carlos Delgado Chalbaud, parroquia Coche, para finalizar en el Complejo Cultural Guayana Esequiba, de San Bernardino, el sábado 15 de agosto. Todas las presentaciones se realizarán a las 3:00 de la tarde.

La actividad, organizada por Misión Cultura y ejecutada por la Compañía Nacional de Teatro (CNT), consta de dos lecturas dramatizadas: “El mal paso”, en las voces de María Brito, Irabé Seguías y Eliné Figueroa, y “Más caliente que plancha e’ chino”, con la caracterización de Francis Rueda y Livia Méndez, todas actrices del elenco de la CNT.

Francis Rueda

De esta forma, la Ruta de la Esperanza rinde tributo al maestro Humberto Orsini, insigne dramaturgo, director teatral, docente y periodista venezolano, considerado una de las figuras más influyentes del teatro nacional por su papel en la formación de nuevas generaciones de actores y a su prolífica producción literaria, cargada de agudeza, humor e ingenio.

Con la representación de sus sainetes en los espacios de resguardo y protección que ofrecen los campamentos transitorios, se mantiene vivo su legado tal y como el propio Orsini lo concibió: una herramienta de transformación y expresión popular.

María Brito

Eliné Figueroa

Irabé Seguías

La Ruta de la Esperanza es una iniciativa concebida para abrazar, a través del arte y la cultura, a las familias ubicadas en campamentos transitorios habilitados por el Gobierno Nacional tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Este programa asume la actividad cultural como una herramienta de sanación y terapia social por medio de la danza, el teatro, el cine, las artes plásticas y la música.

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