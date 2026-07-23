El teatro abre el telón de la esperanza en el campamento transitorio de la Escuela Nacional de Artes Escenicas César Rengifo

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El teatro también se erige como una herramienta expresiva en el campamento transitorio ubicado en la Escuela Nacional de Artes Escenicas César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas. Este jueves, jóvenes que permanecen en el lugar se aproximaron a las prácticas y valores del arte escénico, gracias a un taller inscrito en las actividades de la Ruta de la Esperanza.

Prensa MPPC (Texto: Dayana Martínez / Fotos: Nathael Ramírez)

El taller, que se ofrecerá de forma permanente en este campamento, estuvo a cargo de la facilitadora Janeth Colmenares, del colectivo Ateneo Casa del Arcoíris. Ella conversó con las y los jóvenes sobre el teatro y los elementos que lo componen, combinando ejercicios prácticos sobre expresión corporal, la voz y la reconstrucción emocional en el espacio comunitario.

“El teatro es una forma de expresión, una manera de exteriorizar lo que estamos sintiendo y también de relajarnos. Nos da herramientas para la vida; no solamente para un momento, sino que todos lo podemos aplicar siempre”, expresó Colmenares. Agregó que la imaginación creadora, la memorización de textos y la gestión de emociones permiten a los jóvenes transformar la experiencia y transmitir mensajes de amistad, de solidaridad y de amor en contextos difíciles.

La magia del teatro no tardó en despertar la curiosidad de los participantes. Victoria Vázquez, una de las jóvenes asistentes, compartió entusiasmada sus primeros descubrimientos sobre las artes escénicas: “Aprendí que el maquillaje es uno de los elementos que ayuda a cambiar mucho a las personas. Con maquillaje y utilería, como una peluca o un sombrero, puedes pasar a ser otro personaje. También entendí que los efectos de sonido y la iluminación le dan más realismo a la escena. Por ejemplo, si alguien está llorando, hacer un sonido de lluvia de fondo le da mucha más expresión”.

El taller les permitió explorar recursos expresivos y fortalecer lazos de apoyo entre compañeros mientras comparten el espacio del campamento transitorio.

Estas actividades forman parte del despliegue de la Ruta de la Esperanza, que ofrece atención integral, mediante espacios culturales y recreativos, para acompañar a las comunidades afectadas y contribuir a su proceso de recuperación emocional tras los sismos del pasado 24 de junio.

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