Un “Agosto en colores e historias” viven niños, niñas y jóvenes en el campamento César Rengifo

Niños, niñas y jóvenes del campamento transitorio César Rengifo, en la parroquia Altagracia de Caracas, participaron en la primera sesión de la jornada “Agosto en colores e historias”, coordinada por la Fundación Biblioteca Ayacucho.

Prensa MPPC (Texto: Oriana Chirinos / Fotos: Nathael Ramírez)

Atentos al cuento “Calavera”, escrito por Rongny Sotillo e ilustrado por Miguel A. Guerra, incluido entre los títulos del Plan Nacional de Lectura Bicentenario, los jóvenes fortalecieron su comprensión lectora, creatividad y habilidades motoras, al compartir sus impresiones del relato y dibujar lo aprendido, de la mano de los artistas José Gregorio Cabello y Hugo Vidal.

“Estamos acercando el cuento con la ilustración. Las ilustraciones las hacen los niños de lo que vemos y escuchamos”, explicó Cabello, quien guió a los pequeños por el relato de la victoria de la Batalla Naval de los Frailes (1816), donde se muestra una imagen del Libertador Simón Bolívar de carácter integral.

Por su parte, el cultor y dibujante Hugo Vidal enfatizó que este tipo de actividades ayuda al desarrollo motor y psicológico de los jóvenes. “Vamos a estar aquí dos veces a la semana por un mes”, comentó mientras ayudaba a los niños con sus retratos del Libertador.

Con inquietud y entusiasmo, el grupo se dedicó a compartir sus ideas y trazos, acompañados también por el profesor de música de la institución, Alfredo Angulo, quien se unió a la actividad interpretando piezas como “Venezuela”.

El disfrute infantil por las historias

Mía Terán, asidua a las actividades recreativas del campamento, se sumó a la dinámica. “Me gustó mucho el cuentacuentos porque aprendimos de la historia de Simón Bolívar”, compartió la joven, quien sugirió también la realización de actividades deportivas para ella y sus compañeros.

El pequeño Geremías Morales también compartió su dibujo de Bolívar, con el cual demostró gran capacidad motora con una ilustración que abarcaba toda la página, compuesta por colores vibrantes como el amarillo y el verde.

Esta primera jornada de “Agosto en colores e historias” busca promover la lectura en niñas, niños y jóvenes, además de poner en práctica el concepto de imagen acústica, donde los participantes comprenden los cuentos de manera más profunda al dar forma a lo que escuchan.

Con estas iniciativas, la Ruta de la Esperanza mantiene su agenda en los campamentos transitorios habilitados por el Gobierno Nacional, con el fomento de actividades culturales, recreativas y deportivas. De esta forma, se refuerza el rol terapéutico y social de estas prácticas en momentos de adversidad.