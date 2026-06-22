XIV Encuentro de Teatro Universitario UCV: La fiesta escénica que regresa a la Ciudad Universitaria

Del 22 al 30 de junio, el teatro vuelve a ser protagonista en la Universidad Central de Venezuela con más de 45 grupos participantes y entrada gratuita.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Redes Sociales

Puedes escuchar la entrevista aquí:

La Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela (UCV) retoma una tradición que desde el año pasado llevaba más de 14 años sin celebrarse: el Encuentro de Teatro Universitario. La decimocuarta edición de este evento escénico se realizará del 22 al 30 de junio en diversos espacios del Complejo Cultural Aula Magna y otros auditorios de la casa de estudios .

Así lo anunció Morela Alvarado, directora de Cultura de la UCV, en entrevista con el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista Oriana Chirinos. Alvarado explicó que este reencuentro forma parte de “nuestra política de fortalecimiento de la ciudadanía universitaria”, y destacó el crecimiento exponencial del evento: el año pasado participaron apenas 10 grupos, mientras que esta edición cuenta con más de 45 agrupaciones interesadas .

Un encuentro que convoca a toda la escena teatral

El XIV Encuentro reunirá a grupos de teatro de diversas instituciones, entre ellas:

– Universidad Metropolitana (UNIMET)

– Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)

– UNEARTE

– Compañía Nacional de Teatro

– Agrupaciones independientes como el Taller Experimental de Teatro (TET)

– Compañía Municipal de Artes Escénicas del municipio Huacaipuro

Además de los grupos propios de la Dirección de Cultura de la UCV, participan el Teatro Universitario (T.U.), el Teatro para Niños y los grupos de danza de la institución .

## El Teatro Universitario: una tradición con 80 años de historia

El Teatro Universitario de la UCV, conocido como el T.U., es una de las agrupaciones teatrales más antiguas de Venezuela. Fundado oficialmente el 23 de junio de 1945, este año celebra sus 80 años de trayectoria.

A lo largo de su historia, por sus filas han pasado figuras emblemáticas del teatro venezolano como José Ignacio Cabrujas, Nicolás Curiel, Rodolfo Santana y Román Chalbaud, entre otros . La agrupación fue pionera al ser la primera compañía teatral que recorrió el interior del país, y desempeñó un papel fundamental en la escena nacional durante las décadas de los cincuenta y sesenta .

Primer Encuentro de Directores de Teatro Universitario

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el *primer encuentro de directores de teatro universitario, una iniciativa que busca hacer un diagnóstico sobre la situación actual del teatro en las universidades.

Como explicó Morela Alvarado, “queremos ahorita hacer un diagnóstico de cómo se vive y cómo se ejecuta el teatro en los diversos espacios universitarios” . La diferencia fundamental del teatro universitario frente a otras manifestaciones escénicas es que está fundamentalmente hecho por estudiantes, muchos de los cuales no son de artes escénicas: hay futuros médicos, abogados, arquitectos e ingenieros que encuentran en el teatro un espacio de expresión y formación integral .

¿Qué funciones podrán disfrutar los asistentes?

La programación incluye una variada selección de obras, entre las que destacan:

– “La Señora en su Balcón” (UCAB)

– “No nos vengan con cuentos” (Grupo Tobarte, Escuela de Comunicación Social UCV)

– “La Casa de las Guacamayas” (Tapete Teatro y Colectivo Humana)

– “Historias para ser contadas” (Compañía Municipal de Artes Escénicas del municipio Huacaipuro)

También se realizarán lecturas dramatizadas, talleres asociados y presentaciones en espacios alternativos como Los Nichos, áreas exteriores de la UCV que han demostrado ser excelentes espacios escenificables con capacidad para 50 a 60 personas .

¿Cómo asistir?

– Fechas: Del 22 al 30 de junio

– Lugar: Complejo Cultural Aula Magna, auditorios de la UCV y espacios alternativos como Los Nichos

– Entrada: Totalmente gratuita

– Redes sociales para más información: @culturaucv

En palabras de Morela Alvarado, “el teatro hace que el espectador e incluso el que hace teatro se involucre en la reflexión, moviendo sensibilidades”, y en un contexto donde la tecnología nos aleja de las experiencias cara a cara, el teatro se convierte en un espacio vital para el encuentro humano .