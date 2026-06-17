Bajo el bosque de leche: El TET lleva al teatro la poesía radiofónica de Dylan Thomas

La decimoprimera cohorte del taller de formación actoral del Centro de Creación Artística TET se prepara para su montaje de egreso. Se trata de “Bajo el bosque de leche” (Under Milk Wood), la célebre obra del poeta galés Dylan Thomas, que se estrena el 27 de junio en el teatro Luis Baraza.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Entrevista: Oriana Chirinos / Fotos: Luigino Bracci – Redes Sociales.

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En una entrevista para el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM, conducido por la periodista Oriana Chirinos, los actores Fabiana Salazar y Guillermo Otero compartieron los detalles de este ambicioso proyecto que reúne a 23 actores en escena, la cifra más alta para un montaje de egreso en la historia del TET.

Una obra concebida para ser escuchada

Originalmente escrita en 1954 como una “obra para voces” o radiodrama por encargo de la BBC, “Bajo el bosque de leche” presenta un desafío particular: trasladar al escenario una pieza diseñada para ser experimentada a través del oído . Fabiana Salazar explicó que la adaptación, dirigida por Yariana Armas, mantiene el carácter sensorial del texto original: “Usa una descripción y un juego de palabras que también hacen una experiencia totalmente sensorial”.

Guillermo Otero complementó: “Es llevar al cuerpo la palabra descriptiva… representar con el cuerpo la poesía”. La obra retrata un día en la vida del ficticio pueblo galés de Llareggub, presentando un mosaico de personajes excéntricos y sus sueños, obsesiones y rutinas diarias.

La música como parte esencial del montaje

Uno de los aspectos más destacados del montaje es el papel fundamental de la música, a cargo del maestro Boris Paredes Al Solar, director de la Orquesta Barroca Simón Bolívar. Los actores enfatizaron que la música no es un simple complemento, sino una parte amalgamada a la obra.

Salazar señaló: “Sin la música, la obra tendría un vacío”. Otero agregó que “no me imagino esta obra sin música”. Más allá de la interpretación musical, el montaje incluye coros, coreografías y la creación de atmósferas sonoras, manteniendo la esencia de la obra original, donde el sonido y la palabra son protagonistas .

Un proceso de formación de tres años

La entrevista también permitió conocer la experiencia de los actores tras tres años de formación en el TET, un taller que se caracteriza por su rigor y apuesta por la experimentación. Los jóvenes destacaron la influencia del fallecido maestro Yuma, quien inculcó en ellos la importancia de “la rigurosidad del movimiento” y del trabajo en equipo. Guillermo Otero definió su paso por el TET como “una experiencia ecléctica”, “un viaje de libertad”, mientras que Fabiana Salazar expresó que este montaje de egreso, que coincide con su cumpleaños, es un “renacer” y el comienzo de nuevos caminos.

La obra “Bajo el bosque de leche” se presentará en el teatro Luis Baraza del Centro de Creación Artística TET (al lado de la iglesia San Pedro, en la California Norte) desde el 27 de junio hasta el 19 de julio, con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p.m. (con excepción del 11 y 12 de julio, cuando las funciones serán a las 5:00 p.m.). Las entradas ya están a la venta a través de la cuenta de Instagram @centrotet y https://centrotet.eventmt.com/