Recital “Renacemos cantando mientras sana el corazón” llegó a campamento transitorio en Chacao

Cantantes y músicos de amplia trayectoria nacional ofrecieron el recital “Renacemos cantando mientras sana el corazón” en el campamento transitorio de la Unidad Educativa Nacional El Libertador, municipio Chacao del estado Miranda, como parte de las actividades de la Ruta de la Esperanza.

Prensa MPPC (Texto: Oscar Morffes / Fotos: Nathael Ramírez)

Berenice del Moral, Nathaly Pérez, Gerardo Valentín, Leonel Ruiz, Luis Enrique González y la agrupación Sólo Filin participaron en la velada dirigida a las familias que permanecen en el campamento, especialmente a niñas y niños, tras el doblete sísmico del 24 de junio.

“Venimos llenos de amor y de solidaridad a brindar lo que nosotros sabemos hacer, que es nuestro canto y nuestra música, porque creemos que la solidaridad nos mueve, la solidaridad nos invita a ser muchísimo más amorosos en estos tiempos cuando Venezuela ha sufrido un doble sismo que nos ha puesto a prueba. Aquí es cuando nosotros demostramos de qué estamos hechos”, afirmó Del Moral.

El recital se realizó a partir de unas décimas escritas por el poeta Aldemar Gamboa, junto con la interpretación de temas como “La Cucarachita Martina”, de Conny Méndez. Artistas y familias terminaron unidas alrededor de la música y la poesía.

“Ofrendamos nuestro talento, nuestras voces, fue un compartir maravilloso. Estamos honrados y felices, gracias a quienes compartieron con nosotros toda esta música de Venezuela” y también “lloramos un poquito, porque eso es parte de sanar, a través de la música y del arte”, manifestó Nathaly Pérez.

La jornada también permitió a los más pequeños y las familias acercarse a la música de intérpretes como Leonel Ruiz, quien resaltó el poder sanador del canto.

“¿Por qué cantamos? Porque el que canta, decía el bolero, dice mucho y sufre poco. Porque al que canta, le vibra el corazón. Y ese es el sentimiento que hemos tenido aquí. Y mientras sana el corazón, no es solo un ejercicio poético, sino un ejercicio de vida. Nosotros ahora quedamos permanentemente en esta misión de sanar los corazones, empezando por el propio”, comentó.

Gerardo Valentín, quien también compartió con las familias del campamento, aseguró que el pueblo de Venezuela sanará rápido las heridas ocasionadas por el doble sismo. En ese sentido, destacó el abordaje integral de las familias que se encuentran en los campamentos como un factor fundamental para superar la actual coyuntura.

“Hoy, a través de nuestro canto, logramos ver personas en el campamento que muestran alegría, que cantan”, como una forma de sanar, reflexionar sobre lo que somos como país y reivindicar “el orgullo patrio, el orgullo de ser venezolano”, finalizó Valentín.