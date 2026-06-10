La premiada obra “This is Salem” se presentará en el Teatro Alberto de Paz y Mateos 🗓

La agrupación Teatro de la Penumbra revivirá la premiada obra teatral This is Salem con la dirección de Andreina Polidor, del 11 al 21 de junio en el Teatro Alberto de Paz y Mateos de Caracas. La pieza invita al público a la reflexión sobre el poder, los sistemas educativos y las estructuras sociales actuales.

Texto: Prensa Teatro Alberto de Paz y Mateos

El montaje es una deconstrucción de la célebre pieza Las brujas de Salem de Arthur Miller y toca temas presentes en la pieza original, tales como: el poder, el adoctrinamiento, la educación, la brujería y la persecución. El equipo creativo tomó estos conceptos y jugó con sus significados y dimensiones para propiciar un viaje en el tiempo, el cual permite establecer analogías políticas y sociales del presente con anécdotas del pasado.

El elenco encargado de dar vida a esta laureada experiencia estética está conformado por los actores Sai-ma Rada, José Alberto Briceño, Douglas Suniaga, Bethania Yánez y Jorbel Ruiz, quienes se enfrentaron a imágenes que los confrontaron con sus propias vidas. Esta exploración profunda del elenco fue la base fundamental del juego entre la ficción y la verdad para el proceso actoral.

Una propuesta de estética caribeña y galardonada

En la poética espacial de This is Salem, la arena cumple un rol esencial como símbolo de olvido y de lejanía, en una propuesta donde la brujería de Salem se traslada al Caribe actual. Los actores se sumergen en este elemento junto a un diseño de maquillaje y vestuario que evoca el destierro y la imagen de alguien cuyas heridas siguen intactas.

Este esperado regreso a las tablas se produce tras seis años del exitoso estreno de la pieza, avalada por importantes galardones de la escena cultural venezolana. El montaje ha sido reconocido por la crítica especializada y destacó en la octava edición de los Premios Isaac Chocrón, donde se alzó con los galardones de Mejor Producción, Mejor Autor Escénico y Mejor Actriz Femenina. Asimismo, la propuesta ganó el Premio Mejor Maquillaje de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral y el Premio Joven en el concurso Escenario Digital de Trasnocho Cultural, éxitos que consolidan la excelencia de su investigación escénica.

Teatro de la Penumbra es una agrupación artística dedicada a la investigación escénica independiente. Su trabajo se caracteriza por la búsqueda de nuevos lenguajes poéticos donde convergen la fuerza del cuerpo y la innovación plástica.

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Alberto de Paz y Mateos, ubicado en la Avenida Andrés Bello, urbanización Las Palmas, Caracas. Los horarios son de jueves a sábados a las 6:00 p.m. y los domingos a las 4:00 p.m. Las entradas tienen un costo de 5 dólares por un boleto y se pueden adquirir en la taquilla del recinto, antes de la función.